Отбрасываем и продвигаемся вперед: ВСУ активно уничтожают оккупантов на Бахмутском направлении

Ситуация на Бахмутском направлении очень динамична. Оккупанты не оставляют попытки атаковать позиции украинской армии. В то же время у наших военных есть успехи.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш, отметив, что захватчики постоянно наносят артиллерийские удары. Оккупанты для этого применяют различные артиллерийские системы – и ствольную, и реактивную артиллерию.

Смотрите также ВСУ продвигаются в сторону Донецкого аэропорта: как через неделю изменилась линия фронта

За прошедшие сутки, 11 сентября, россияне почти 600 раз обстреляли позиции ВСУ на этом направлении. Также враг нанес 2 авиаудара армейской авиацией. Всего в понедельник произошло 8 боевых столкновений.

Продвижение ВСУ

Украинская армия имеет успехи на Бахмутском, Клещеевском, Андреевском и Курдюмовском направлениях.

Там нашим защитникам удалось продвинуться вперед, отбросить противника и заставить его с боями отступить,

– рассказал Евлаш.

В течение 11 сентября украинские армейцы ликвидировали более 200 оккупантов. Также ВСУ уничтожили 1 вражеский танк, 2 БТР, 1 БМП, боевую бронированную машину и ряд разных образцов артиллерии. Речь идет об артиллерийской установке 2С1 "Гвоздика", гаубице Д-20 и Д-30.

Меньше стало у россиян на 8 автомобилей и грузовиков, которыми они подвозили личный состав, боеприпасы и делали другие поставки. Более того, наши бойцы уничтожили 3 полевых склада с боеприпасами захватчиков. Их противник использовал, чтобы обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины.

Какие успехи имеют ВСУ в Запорожской области: смотрите видео

Также украинские военные уничтожили вражескую станцию видеонаблюдения "Муром-М". Благодаря ей враг мог видеть трансляцию с поля боя в реальном времени. Наши бойцы также уничтожили ряд различных БПЛА – "Ланцет", FPV дроны и дрон Supercam. Последний – гражданский беспилотник, который используют для формирования карт и нанесения на них рельефа.

"Сейчас они используются из-за нехватки техники в военных целях", – отметил руководитель пресс-службы Восточной группировки войск.

Почему для врага важна Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка

Сейчас проходят ожесточенные бои, в частности, за Курдюмовку, Андреевку и Клещеевку. Но эти населенные пункты важны для россиян, ведь говорится об "оголении" флангов Бахмута.

"Бахмут для них является очень стратегической идеологической точкой, потеря которой может привести к дальнейшим непредсказуемым последствиям как на фронте, так и внутри", – подчеркнул Илья Евлаш.

Именно поэтому враг пытается любой ценой удержать фланги. А также постарается держать город. Даже тогда, когда для него это будет невыгодно как тактически, так и стратегически. Россияне сейчас подтягивают свои резервы, чтобы этого не допустить.

У оккупантов в последнее время нет никаких "побед". Также они стараются не допустить хотя бы провалов. Однако это у них получается не очень.

Поэтому сейчас максимально брошена пропагандистская машина на это. Они представляют захват 100 метров как "грандиозную победу", что они воюют здесь "со всем блоком НАТО". Но на самом деле воюют наши украинские защитники и уничтожают российских оккупантов,

– добавил руководитель пресс-службы Восточной группировки войск.

Что происходит на Бахмутском направлении: главное