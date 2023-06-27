Создаем условия, чтобы россияне сами вышли из бункеров, – боец о методах ВСУ в районе Бахмута

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что наступление в направлении Бахмута длится четвертый день. Украинские военные каждый день продвигаются по флангам. Из-за того, что оккупанты заняли укрепления и опорные пункты, которые ранее строили ВСУ и местные власти, нужно несколько больше усилий и терпения.

В Бахмуте есть промзоны, где есть, в частности, военная часть и крупная промышленность. Это значит, что там есть не только подвалы, но и очень серьезные бомбоубежища. Об этом 24 Каналу заявил боец батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Ярослав Лысенко.

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"Нам потом придется или таким же методом как использовали вагнеровцы и другие российские ублюдки – то есть стирать этот город. Это не наш метод, потому что мы знаем, что гражданских жителей небольшое количество, но осталось", – отметил Лысенко.

Поэтому у украинских армейцев есть только один метод – обходить с флангов в районе Клищиевки, Курдюмовки, Озеряновки и с другой стороны – с Севера.

Какая ситуация в направлении Бахмута: смотрите видео

То есть, нужно брать в "клещи", которые оккупанты сомкнули возле Хромового, в еще большие "клещи", чтобы они оттуда убежали. Учитывая, что в Донецкой области очень интересный природный ландшафт – холмы, овраги, трещины – это мешает украинской армии.

Кроме того, немного мешают нашим бойцам и оборонительные фортификационные сооружения, которые они строили для обороны Бахмута. Ведь сейчас их заняли оккупанты и поэтому ВСУ сложно двигаться ударными темпами, чтобы россияне оттуда быстро убежали.

Сейчас мы создаем им условия, чтобы они сами вышли из этих бункеров. Кто не выйдет – я не виноват,

– подчеркнул боец батальона "Свобода" Нацгвардии Украины.

Что происходит в направлении Бахмута