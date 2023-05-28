Завершились ли бои в Бахмуте: Череватый высказался по поводу ситуации в городе
Уже несколько последних дней в сводках Генштаба ВСУ уменьшилось количество данных по украинскому Бахмуту. Это связано с тем, что боевые столкновения в городе-крепости сведены к минимуму.
Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он отметил, что бои в самом городе еще продолжаются, сообщает 24 Канал.
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Череватый прокомментировал ситуацию в Бахмуте
Спикер рассказал, что в городе за 28 мая произошло лишь 1 боевое соприкосновение наших защитников с российскими захватчиками. Несмотря на это, россияне продолжают обстреливать и наносить огневые удары по Бахмуту.
250 раз он (враг – 24 Канал) ствольной и реактивной артиллерией бил по нашим позициям,
– сказал Череватый.
Он добавил, что Силы обороны отвечали врагу огнем, в результате чего 80 оккупантов стали "двухсотыми", а еще 99 – "трехсотыми". Одного захватчика удалось взять в плен.
Череватый подчеркнул, что возле Бахмута Вооруженные Силы подвели 2 самоходных минометно-артиллерийских установки "Нона", 1 установку "Гвоздика", 1 станцию радиоэлектронной борьбы и 1 полевой состав боеприпасов.
Оккупанты проводят ротацию, а ВСУ готовятся к наступлению
Спикер также рассказал, что регулярные подразделения российской армии и наемники ППК "Вагнера" проводят ротацию. Это связано с большими потерями среди личного состава. Однако наши защитники все же наносят огневое поражение по кафирам.
"Для нас это не причина, чтобы не наносить по ним удары", – заметил Череватый.
В заключение он сказал, что пока не было новых продвижений украинских солдат по флангам на Бахмутском направлении, ведь идет "другая боевая работа", которая поможет в будущем продвижении наших сил обороны.
Что известно о ситуации в Бахмуте
- Недавно Сергей Череватый рассказал, что вагнеровцы понемногу выходят из Бахмута. Он объяснил, что они ведут себя как крысы, которые бегут с тонущего корабля.
- До этого 25 мая об уходе своих бойцов из Бахмута, где многие месяцы ведутся изнурительные бои, заявил и главарь ППК "Вагнера" Евгений Пригожин.
- Замглавы Минобороны Анна Маляр заявила, что россияне снизили активность в районе Бахмута. Кроме этого, ВСУ контролируют окрестности города-крепости.
- В своей постройке военный эксперт Роман Свитан предположил, что, по графику, примерно через неделю вагнеровцев в Бахмуте уже не будет.