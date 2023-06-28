Создаем предпосылки для окружения, – генерал армии о действиях ВСУ возле Бахмута
ВСУ продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении. Украинские защитники двигаются по флангам, что обеспечивает возможность наносить удары по позициям россиян в городе и создать предпосылки для окружения врага.
Об этом 24 Каналу рассказал генерал украинской армии, глава Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах) Николай Маломуж. По его словам, ВСУ продвигаются и на других участках Востока Украины.
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Перспективы на Бахмутском направлении
Николай Маломуж отметил, что у ВСУ большие перспективы на Бахмутском направлении. Украинские защитники применяют правильную тактику: двигаются по флангам.
Это дает перспективу не только обеспечения возможностей наносить удары, а главное – создать предпосылки для окружения. Поэтому охватив с флангов и имея новейшую технику, вооружение, бить по позициям врага в самом Бахмуте, уничтожать оккупантов в городе, дает перспективы их отступления или панического бегства,
– объяснил он.
Генерал подчеркнул, что для этого нужно создать предпосылки для того, чтобы враг был подавлен, а его огневые средства уничтожены. Оккупанты будут отступать из Бахмута, а ВСУ смогут двигаться дальше на Донецком направлении.
Кроме того, ВСУ продвигаются и на других направлениях, которые пытается атаковать Россия. Речь идет об Угледарском, Авдеевском направлениях, территории возле Сватово и Кременной.
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Ситуация в Бахмуте: последние новости
- Как сообщает Генштаб ВСУ, за последние сутки на Бахмутском направлении враг проводил наступательные действия в районе Орехово-Василевки, успеха не достиг. От артиллерийских обстрелов пострадали районы более 15 населенных пунктов. В частности, Никифоровка, Васюковка, Раздоловка, Марково, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка и Пивденное Донецкой области.
- Заместитель командующего Восточной группировкой войск по коммуникациям Сергей Череватый отметил, что сейчас нет информации о присутствии в районе Бахмута наемников ЧВК "Вагнера". Они не просто отошли, а "засверкали пятками".
- Вместо вагнеровцев в этом направлении действуют регулярные войска страны-оккупанта, а именно воздушно-десантные и пехотные подразделения России. Также там есть оккупанты из других российских более мелких частных военных компаний, в частности, ЧВК "Факел", "Патриот", "Ветераны", а также штурмовые роты "Шторм-Z".
- Череватый рассказал, что сейчас захватчики пытаются обороняться в Бахмуте, роют окопы и строят фортификационные сооружения вокруг города.