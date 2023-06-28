Создаем предпосылки для окружения, – генерал армии о действиях ВСУ возле Бахмута

ВСУ продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении. Украинские защитники двигаются по флангам, что обеспечивает возможность наносить удары по позициям россиян в городе и создать предпосылки для окружения врага.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал украинской армии, глава Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах) Николай Маломуж. По его словам, ВСУ продвигаются и на других участках Востока Украины.

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Перспективы на Бахмутском направлении

Николай Маломуж отметил, что у ВСУ большие перспективы на Бахмутском направлении. Украинские защитники применяют правильную тактику: двигаются по флангам.

Это дает перспективу не только обеспечения возможностей наносить удары, а главное – создать предпосылки для окружения. Поэтому охватив с флангов и имея новейшую технику, вооружение, бить по позициям врага в самом Бахмуте, уничтожать оккупантов в городе, дает перспективы их отступления или панического бегства,

– объяснил он.

Генерал подчеркнул, что для этого нужно создать предпосылки для того, чтобы враг был подавлен, а его огневые средства уничтожены. Оккупанты будут отступать из Бахмута, а ВСУ смогут двигаться дальше на Донецком направлении.

Кроме того, ВСУ продвигаются и на других направлениях, которые пытается атаковать Россия. Речь идет об Угледарском, Авдеевском направлениях, территории возле Сватово и Кременной.

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