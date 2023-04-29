У российских пушек истекает срок, – военный эксперт оценил перспективы боев в Бахмуте
На Бахмутском направлении продолжаются одни из самых трудных боев на всей линии фронта. Там россияне используют сирийскую тактику, то есть уничтожают все постройки и буквально стирают город с лица земли.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. Он убежден, что у россиян немного шансов закрепиться в Бахмуте и продвинуться дальше, ведь город находится в низине и хорошо простреливается с позиций украинских военных.
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"Когда они не могут захватить город, несмотря на то, что там могут находиться гражданские люди, они его начинают забрасывать бомбами, артиллерией, разрушая город полностью", – прокомментировал Гетьман.
Россиянам не удастся надолго задержаться в городе
По словам военного, если даже россиянам удастся на определенных территориях Бахмута закрепиться в полуразрушенных зданиях, то им очень тяжело будет держать там оборону, ведь ВСУ будут выгонять их оттуда.
К тому же есть разница между их армией и нашей армией, у нас люди мотивированы, у нас есть более современная тактика ведения боя, в подавляющем большинстве случаев у нас есть взаимопонимание с командирами и подчиненными. У россиян такого нет,
– добавил говорящий.
Он убежден, что россияне потратили год для того, чтобы захватить Бахмут и не добились желаемого результата, а украинской армии больше всего понадобится несколько дней во время контрнаступления для освобождения города.
Детали о боях в Бахмуте: смотреть видео
Враг бьет не точно
Гетьман рассказал, что, несмотря на то, что в количестве артиллерийских боеприпасов у Украины до сих пор нет преимущества, но ВСУ более точно бьют по позициям врага, ведь Украина имеет более точное вооружение.
Соревноваться, у кого больше выстрелов – это бессодержательно, потому что не менее 75% их пушек находятся на грани своего срока годности. Ведь есть определенное количество выстрелов на каждую пушку и у них она уже заканчивается. Россияне будут продолжать стрелять, но уже не точно – это в лучшем случае, но заряд может разорваться прямо в стволе и там полежит весь боевой расчет.
– объяснил военный эксперт.
Он убежден, что несмотря на то, что на карте Бахмут обозначен как захваченная территория, россияне не могут там закрепиться и продвинуться дальше.
Кроме того, Часов Яр, который так грозятся захватить россияне, находится на господствующей высоте. И даже если им удастся продвинуться дальше, их встретят укрепленные украинские позиции.
По сравнению с небольшим количеством людей и техники мы сдерживаем там очень большое количество врага,
– подчеркнул военный.
Последние новости из Бахмутского направления
- Россияне сосредоточились на Бахмутском направлении, там они хотят перерезать логистику в город.
- Военные рассказывают, что иногда стрелковые бои в городе происходят на дистанции 1 метр. Тактика окупантов не меняется, она похожа на тактику военных во время Второй мировой войны. Они продолжают использовать огромное количество пехоты, поэтому терпят значительные потери.
- Сообщается, что на Бахмутском направлении у вагнеровцев проблемы с флангами. Им не хватает ресурса. Евгений Пригожин оправдывает все погодными условиями и внутренней конфронтацией силовых структур.