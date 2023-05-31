Есть потенциал, вскоре будем реализовывать, – офицер "Азова" о боях под Бахмутом

Борьба украинских сил за Бахмут продолжается. Плотные бои идут в окрестностях города. Украинские силы проводят оперативные действия на флангах и достигли определенные результаты.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командира тактической группы "Азов" Родион Кудряшов. Враг пытается мощно забрасывать новыми регулярными войсками весь свой передний край, чтобы укрепить его. И соответственно не дать украинским Силам обороны двигаться дальше.

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В целом, ситуация в Бахмуте остается напряженной, но вполне контролируемой со стороны Вооруженных Сил Украины.

"У нас есть определенный потенциал, который вскоре будем реализовывать", – подчеркнул Кудряшов.

Выходят из Бахмута только единицы

В то же время, по предварительным заявлениям главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, он якобы должен вывести своих боевиков из Бахмута до 1 июня. Раньше он жаловался, что у вагнеровцев заканчиваются боеприпасы, что приводит к гибели личного состава. И из-за этих проблем Пригожин и объявил о выходе ЧВК "Вагнера".

Такая информация звучала и в феврале, и в марте, и позже. Сегодня же действительно вагнеровцы полностью выходят из Бахмута. Но это не результат успешной работы ЧВК "Вагнера", и это не решение Пригожина. Они выходят из-за кризиса, в котором оказались,

– уверен военнослужащий.

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ЧВК "Вагнера" полностью сточилась об украинские Силы обороны, лишилась фундамента своего личного состава. И потому единственно возможный их шаг – уход из Бахмута. Но Пригожин оправдывается, мол, они это делают, потому что "выполнили задачу".

"Нет, они не выполнили задачу. Да, они выходят, но в формате 200-х и 300-х. И только единицы вагнеровцев выходят на так называемое "восстановление", – отметил Родион Кудряшов.

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