Поля засеяны телами россиян, – майор Нацгвардии рассказал, что происходит в Бахмуте

Сражение за Бахмут продолжается. Россияне продолжают накапливать личный состав и увеличили количество обстрелов, в частности враг использует ствольную артиллерию, минометы и дроны.

Об этом 24 Каналу рассказал майор Нацгвардии, начальник штаба артиллерии 4-й бригады "Рубеж" Денис Нагорный, отметив, что на Бахмутском направлении враг сосредоточил ударный кулак в количестве примерно 100 тысяч солдат.

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Техника дороже жизни

Сейчас оккупанты совершают штурмовые действия в направлении Клещеевки, Ивановского, Богдановки, Веселого и Спорного. Российские захватчики применяют так называемую тактику бульдозера. Враг пытается больше сконцентрировать артиллерийский огонь по городам, чем по посадкам или полям.

В направлении клещеевских высот и Богдановки российские захватчики пытаются максимально накопиться под передним краем, чтобы проводить штурмовые действия по тактике малых и средних групп.

Малые группы – это те, кто идет за менее вооруженными средними группами, в которые входят заключенные и мобилизованные. В средние штормовые группы входят представители группировки "Шторм-Z",

– сказал Нагорный.

По неподтвержденной информации, россияне уже начали даже набирать выходцев из Средней Азии, которые строят линии обороны, восстанавливают инфраструктуру, пути подвоза.

"Сначала пытаются забрасывать мясом, если не получается, то применяют более подготовленных бойцов. Россияне очень берегут технику. Сегодня было несколько штурмов, выезжало 2 – 3 БМП, но они даже не доехали 3 километра до линии боевого столкновения. Снаряд упал за 500 метров, они развернулись и поехали назад, покинув пехоту", – заметил начальник штаба артиллерии 4-й бригады "Рубеж".

Как россияне своих бросают

Также враг не бережет личный состав. Много раненых, которые остаются на поле боя, там и умирают.

Вообще не ценят людей. Есть места, где поля засеяны телами россиян. Это все напоминает так называемый Верденский лес. Тела противника никто не забирает,

– добавил Нагорный.

По его словам, новые штурмовые группы, которые продолжают накапливаться на определенных направлениях, просто перешагивают тела и пытаются где-то вкопаться и подлезть под передний край, но украинские бойцы их уничтожают.

Больше о ситуации на Бахмутском направлении

"План минимум" российских захватчиков – захватить Часов Яр, как максимум оккупация всей Донецкой области. Пока оккупанты пытаются активно наступать на Богдановку.

На Бахмутское направление с Юга оккупанты недавно перебросили подразделение добровольческого корпуса. Впрочем, передислокация подразделений не помогла врагу добиться успеха.

До президентских выборов в России оккупанты хотят захватить Ивановское в Донецкой области. По словам начальника пресс-службы 26 отдельной артиллерийской бригады Олега Калашникова, этот населенный пункт – своеобразные ворота в Бахмут.