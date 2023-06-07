Количество господствующих высот, которые заняли наши военные под Бахмутом, увеличилось, – Маляр
Украинские военные продолжают свое движение в Бахмутском направлении. Так, Силам обороны удалось занять несколько господствующих высот на подступах к городу-крепости.
Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она также подчеркнула, что ВСУ продолжают свое движение и на флангах вокруг Бахмута.
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Маляр рассказала об успехах ВСУ возле Бахмута
Маляр отметила, что украинским военным удалось взять Бахмут в полуокружение. Она подчеркнула, что наши солдаты каждый день занимают новые господствующие высоты вокруг города.
Сейчас увеличивается это количество господствующих высот, которые занимают наши военные, и действительно происходит продвижение, – отметила заместитель.
Однако она подчеркнула, что продвижение сейчас проходит сложно, ведь российские захватчики взимают на это направление свои резервы. К тому же, они пытаются укрепиться на участках, где ВСУ пошли в наступление.
"Там продолжаются ожесточенные бои. Враг имеет огромные потери", – сказала Маляр.
В заключение заместитель министра обороны рассказала, что Силы обороны ведут свое движение по нескольким направлениям. Несмотря на это, она призвала к информационной тишине, отметив, что наши солдаты все сообщат, когда выполнят полностью свой план.
Какая ситуация под Бахмутом сейчас
- Заместитель министра обороны Анна Маляр 7 июня сообщила, что Вооруженные Силы перешли от оборонительных к наступательным действиям под Бахмутом. Она также отметила, что наши военные продвинулись по разным участкам от 200 метров до 1 километра.
- Президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами 6 июня заявил, что украинские защитники на Бахмутском направлении полностью снабжены оружием. Поэтому все упреки о "недостаточном укреплении города" являются лишь фейком.
- Кроме того, украинские защитники в боях за Бахмут обезвредили от 60 до 100 тысяч русских солдат. Значительную часть потерь составляют именно погибшие оккупанты.