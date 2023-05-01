Бои за Бахмут, провалы врага в Авдеевке и новые заключенные на Запорожье: главное из Генштаба

Украинские воины уже 432 сутки полномасштабной войны борются с российским агрессором. В эпицентре боев остаются Бахмут и Марьинка.

В то же время на Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Россия продолжит тактику террора

За прошедшие сутки агрессор нанес 5 ракетных ударов по Краматорску, Константиновке и Павлограду. Кроме того, еще 27 авиационных и совершил 45 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой,

– отметили в Генштабе ВСУ.

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Эпицентр – Бахмут и Марьинка

Оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на наступлении на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На этих участках фронта Силы обороны за прошедшие сутки отбили более 36 атак противника. Наступление врага на Авдеевку успеха не имело. Бои за Бахмут продолжаются.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши защитники стойко держат оборону,

– подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Оккупанты снова бросают на войну заключенных

Враг и дальше пытается пополнить свои потери в живой силе путем привлечения заключенных. Да, недавно отмечено прибытие около 400 таких лиц, завербованных ЧВК "Вагнера", в один из полевых лагерей оккупантов в Бердянском районе Запорожской области.

Кстати, подобное пополнение ожидается и в районе Луганска. Известно о запланированной подготовке на одном из полигонов вблизи города до 200 человек из числа осужденных. Она продлится несколько недель. Личному составу комендантской роты, обеспечивающей охрану этого контингента, приказали открывать огонь на поражение при любых попытках бегства или неповиновения.

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В Луганской области враг пытается отчуждать имущество украинцев

В Генштабе сообщили, что так называемое оккупационное руководство Луганщины прорабатывает вопрос отчуждения недвижимого имущества украинцев, покинувших временно захваченные территории области. Отобранную недвижимость планируют передать в распоряжение силовых структур.

За минувшие сутки наша авиация нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава противника. Также украинские защитники сбили вражеский разведывательный БПЛА типа "Орлан-10". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пять районов сосредоточения живой силы, состав боеприпасов, два района сосредоточения вражеской артиллерии и логистический центр российских захватчиков.