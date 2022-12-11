"Надо удержать": Жданов спрогнозировал судьбу Бахмута

Бои за Бахмут продолжаются в течение нескольких месяцев, однако ВСУ героически отражают атаки врага. В последние дни оккупанты сосредоточили все свои силы, чтобы прорвать оборону украинских военных.

ВСУ имеет все шансы удержать Бахмут. Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал. Он отметил, что для Украины эта победа важна с политической точки зрения.

Обратите внимание Город несгибаемости: почему битва за Бахмут является решающей для контроля Украины над Донбассом

По мнению военного эксперта, украинские вооруженные силы добьют фашистского российского гада и тем самым докажут, что российская армия полностью потеряла наступательный потенциал.

Жданов рассказал о судьбе Бахмута: смотрите видео

Второго Мариуполя не будет

"Если же ситуация будет складываться критически, не в нашу пользу, то украинское командование, вероятно, отдаст приказ отвести войска. Второго Мариуполя не будет, этого не допустят", - подчеркнул он.

Жданов добавил, что Мариуполь являлся отдельным эпизодом этой войны.

Почему он состоялся, нам еще предстоит узнать после нашей победы,

– отметил он.

По теме Сейчас под Бахмутом оккупанты забивают гвоздь себе в гроб.

Ситуация в Бахмуте: последние новости