"Надо удержать": Жданов спрогнозировал судьбу Бахмута
Бои за Бахмут продолжаются в течение нескольких месяцев, однако ВСУ героически отражают атаки врага. В последние дни оккупанты сосредоточили все свои силы, чтобы прорвать оборону украинских военных.
ВСУ имеет все шансы удержать Бахмут. Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал. Он отметил, что для Украины эта победа важна с политической точки зрения.
Обратите внимание Город несгибаемости: почему битва за Бахмут является решающей для контроля Украины над Донбассом
По мнению военного эксперта, украинские вооруженные силы добьют фашистского российского гада и тем самым докажут, что российская армия полностью потеряла наступательный потенциал.
Жданов рассказал о судьбе Бахмута: смотрите видео
Второго Мариуполя не будет
"Если же ситуация будет складываться критически, не в нашу пользу, то украинское командование, вероятно, отдаст приказ отвести войска. Второго Мариуполя не будет, этого не допустят", - подчеркнул он.
Жданов добавил, что Мариуполь являлся отдельным эпизодом этой войны.
Почему он состоялся, нам еще предстоит узнать после нашей победы,
– отметил он.
По теме Сейчас под Бахмутом оккупанты забивают гвоздь себе в гроб.
Ситуация в Бахмуте: последние новости
- Враг уже не первый месяц пытается штурмовать Бахмут, но все бесполезно. Ежедневно на этом направлении оккупанты теряют от 50 – 70 человек до 120. В целом враг потерял около Бахмута тысячи своих солдат.
- На Востоке, а именно на Бахмутском и Авдеевском направлениях, враг сменил тактику. Вместо классических батальонов создает штурмовые отряды, в составе которых действуют небольшие группы по 10–15 человек. Они пытаются проникнуть в наш передний край. В то время оккупанты прикрывают свои группы огнем. Однако ВСУ реагируют на эту тактику, усиливая наблюдение.
- Продолжаются бои в окрестностях Бахмута и в близлежащих поселках. Кроме того, вражеские диверсионно-разведывательные группы заходят непосредственно в город. В Бахмуте остаются не только украинские защитники, но даже гражданские люди, которые не захотели уезжать. По словам военнослужащего ВСУ Кирилла Сазонова, в Бахмуте просто ад – половина города пылает. Россияне постоянно обстреливают населенный пункт.