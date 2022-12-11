ЗСУ має всі шанси утримати Бахмут. Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 канал. Він зазначив, що для України ця перемога важлива з політичної точки зору.
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На думку військового експерта, українським збройним силам треба втримати місто, добити фашистського російського гада і тим самим довести, що російська армія повністю втратила наступальний потенціал.
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Другого Маріуполя не буде
"Якщо ж ситуація буде складатися критично, не на нашу користь, то українське командування ймовірно віддасть наказ відвести війська. Другого Маріуполя не буде, цього не допустять", – наголосив він.
Жданов додав, що Маріуполь був окремим епізодом цієї війни.
Чому він відбувся, нам ще доведеться дізнатися після нашої перемоги,
– зазначив він.
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Ситуація у Бахмуті: останні новини
- Ворог вже не перший місяць намагається штурмувати Бахмут, але все марно. Щодня на цьому напрямку окупанти втрачають від 50 – 70 людей до 120. Загалом ворог втратив біля Бахмута тисячі своїх солдатів.
- На Сході, а саме на Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог змінив тактику. Замість класичних батальйонів створює штурмові загони, у складі яких діють невеликі групи по 10–15 людей. Вони намагаються проникнути до нашого переднього краю. У той час окупанти прикривають свої групи вогнем. Однак ЗСУ реагують на цю тактику, посилюючи спостереження.
- Тривають бої на околицях Бахмута та у прилеглих селищах. Окрім того, ворожі диверсійно-розвідувальні групи заходять безпосередньо в місто. В Бахмуті залишаються не тільки українські захисники, а навіть цивільні люди, які не захотіли виїжджати. За словами військовослужбовця ЗСУ Кирила Сазонова, в Бахмуті просто пекло – половина міста палає. Росіяни постійно обстрілюють населений пункт.