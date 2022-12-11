ЗСУ має всі шанси утримати Бахмут. Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 канал. Він зазначив, що для України ця перемога важлива з політичної точки зору.

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На думку військового експерта, українським збройним силам треба втримати місто, добити фашистського російського гада і тим самим довести, що російська армія повністю втратила наступальний потенціал.

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Другого Маріуполя не буде

"Якщо ж ситуація буде складатися критично, не на нашу користь, то українське командування ймовірно віддасть наказ відвести війська. Другого Маріуполя не буде, цього не допустять", – наголосив він.

Жданов додав, що Маріуполь був окремим епізодом цієї війни.

Чому він відбувся, нам ще доведеться дізнатися після нашої перемоги,

– зазначив він.

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