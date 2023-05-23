Полуокружение Бахмута: россиян вскоре ждут те же проблемы, которые были у ВСУ

ВСУ взяли Бахмут в полуокружение. Это позволяет украинским защитникам держать город под огневым контролем. Вскоре наемники ЧВК "Вагнера" в Бахмуте могут оказаться в полном окружении, а также наши военные подрежут пути снабжения оккупантов.

Такое мнение 24 Каналу озвучил майор ВСУ в запасе, ветеран русско-украинской войны Алексей Гетьман. По его словам, такая же проблема была раньше у украинских бойцов.

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"Полуокружение позволяет нам двигаться в Бахмут и из Бахмута, держать его под огневым контролем. Мы это и делали, сейчас это можно делать еще ловче. Поэтому у них возникает такая же проблема, которая была у наших военных на дороге из Часового Яра в Бахмут, по которой можно было что-то подвозить", – считает майор ВСУ в запасе.

ВСУ будут продвигаться в Бахмуте

Гетьман отметил, что владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявлял о ротации среди своих наемников. ВСУ смогут продвигаться и окружить группировку вагнеровцев.

На мой взгляд, когда вагнеровцы поймут, что могут быть окружены, и еще не произойдет ротация, то будет команда на выход из Бахмута от Пригожина. Бахмут будет автоматически освобожден, потому что они из него выйдут. Скажут, что это был "жест доброй воли",

– предположил он.

Ветеран российско-украинской войны подчеркнул, что продвижение ВСУ по фалангам в Бахмуте – это очень важно.

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