Ключ от Бахмута – окрестности города: ВСУ давят по всей линии фронта

Благодаря активным действиям Вооруженные Силы Украины удерживают инициативу на передовой на Бахмутском направлении. Есть и продвижение вперед, но для того, чтобы закрепить результат, необходимо совершить штурмовую работу.

Об этом 24 Каналу сказал заместитель командира тактической группы "Азов" Родион Кудряшов. Каждый день в окрестностях Бахмута защитники идут вперед: отвоевывают от нескольких десятков до сотен метров, а иногда километры украинской земли.

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"Что касается флангов города, Клещеевка – это не основной населенный пункт для перекрытия логистических путей врага. Это конгломерация поселков, таких как Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка. По моему субъективному мнению, ключ от Бахмута – окрестности города", – сказал воин.

Чтобы открыть двери в Бахмут, нужно провалить оборонительную линию россиян там, где она самая слабая.

Люди, которые делают невозможное

Целью какой-либо военной операции является вычислить слабые места врага и ударить так, чтобы рассыпать его оборону. Именно такая работа ведется, но она будет зависеть от результатов штурмовых действий пехоты на переднем крае.

"Сержанты и офицеры на передовой – именно эти люди делают невозможное и реализуют все планы старшего начальства. Вы должны понимать, что это дается нам, ВСУ, очень большой ценой. Все штурмовые действия – э то потери", – подчеркнул Кудряшов.

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