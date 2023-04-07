В Бахмуте продолжается позиционная война: в ВСУ рассказали о тактике врага

Уже более 9 месяцев российские оккупанты пытаются захватить Бахмут Донецкой области. Идет позиционная война за город. Враг пытается постоянно отвлекать ВСУ, но захватчики имеют огромные потери.

Об этом в эфире 24 Канала сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, россияне пытаются постоянно "привязывать" украинских защитников к определенным географическим объектам.

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Тактика россиян в Бахмуте

Череватый отметил, что в Бахмуте продолжается позиционная война. Оккупанты могут захватить одно здание, а через несколько часов ВСУ уничтожают врага артиллерийским огнем. Таким образом достижение врага нивелируется.

Идет позиционная война. Бои за Бахмут идут уже 9 месяцев и все это время враг информационно пытается максимально привязать нас к каким-то небольшим географическим точкам. Например, в определенный поселок,

– рассказал он.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ подчеркнул, что в главную роль в боях играют не такие вещи. Для мощных армий, которой не является "вторая армия мира", важно прорвать оборону противника, взять его в окружение, нанести столь невосполнимые потери, чтобы он не способен был даже обороняться.

Сергей Череватый подчеркнул, что эти показательные поднятия российских флагов на зданиях, рассказы о "великих победах" – это способ отвлечь внимание украинских бойцов и запугать их.

"Яркий пример: когда мы отступили, нанеся невероятные потери врагу возле Лисичанска, они невероятно радовались и думали, что возьмут Бахмут. До сих пор не могут взять, потому что была построена эшелонированная оборона. Здесь же мы освободили Харьковскую область и Лиман", – отметил спикер. .

Он добавил, что тактика россиян – "притягивать" ВСУ к каждому сантиметру земли. Если украинские военные будут полностью готовы, то смогут выбросить оккупантов через несколько дней.

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ВСУ контролируют ситуацию в Бахмуте

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии для Reuters заявил, что Украина контролирует ситуацию в Бахмуте и понимает намерения России.

"Ситуация сложная, враг сосредотачивает максимум усилий для захвата Бахмута. Но терпит серьезные потери и не достигает стратегического успеха", – сказал Череватый, не уточняя подробностей.

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