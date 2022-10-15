"Сковывают самую боеспособную часть российской армии": Свитан рассказал об успехах ВСУ под Бахмутом

В районе Бахмута Донецкой области складывается крайне напряженная ситуация. Уже несколько месяцев российские оккупационные войска пытаются взять город, но ВСУ наносят им ощутимые потери.

Об этом 24 каналу сказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По его словам, под Бахмутом российские захватчики используют максимально все имеющиеся у них возможности.

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Бахмут – самая напряженная точка на фронте

Свитан отметил, что в районе Бахмута воюют россияне из частных военных компаний. Уже несколько месяцев оккупанты пытаются взять этот город, но терпят поражение и ощутимые потери.

Россияне терпят наибольшие потери именно под Бахмутом. Этим пользуются украинские войска. То есть мы сковываем в районе Бахмута самую боеспособную часть российской террористической армии,

– подчеркнул военный эксперт.

Поэтому, по его словам, под Бахмутом идет уничтожение оккупантов, иногда со сдачей некоторых наших позиций, поскольку продолжать удерживать их в дальнейшем невозможно.

Россияне там используют максимально все имеющиеся возможности своей армии. То есть можно сказать, что там вся номенклатура артиллерии – от минометов 82-миллиметровых до "Пионов". Там используются все виды бронегруппы, начиная от МТ-ЛБ и заканчивая "Солнцепеками",

– сказал Свитан.

Он отметил, что именно эта точка является наиболее напряженной на фронте. Потому украинские части сейчас усилены в районе Бахмута.

ВСУ будут "выжигать" россиян в районе Бахмута

Свитан считает, что река Бахмутка будет использоваться нашими защитниками как крайний рубеж, к которому еще, возможно, подпустят оккупантов.

А дальше будет происходить такое же уничтожение россиян, как сейчас происходит в районе Песков. Под Донецком регион Песков используется в качестве полигона для уничтожения уже донецких групп "мобиков". И также как полигон будет использоваться восточная сторона реки Бахмутки,

– заметил полковник запаса ВСУ.

То есть, резюмировал он, ВСУ будут там "выжигать" россиян, пока наши части Северской группировки не освободят Лисичанск. И уже тогда со стороны Лисичанска наши воины зайдут в тыл вражеской группировки, которая давит на Бахмут. А потом просто скосят его с этого места, зайдя в тыл.

Какая ситуация на Восточном фронте сейчас: главное

За сутки ВСУ отразили атаки российских сил около 13 населенных пунктов на Донбассе. Также на разных направлениях уничтожены командные пункты оккупантов, скопления живой силы и техники.

Российские захватчики продолжают нести безумные потери в войне против Украины. Защитники нашего государства не только успешно выбивают оккупантов, но и отправляют многих сразу в ад.

Россия тем временем продолжает атаковать Украину дронами-камикадзе. В ночь на 15 октября несколько вражеских устройств удалось сбить над Днепропетровской областью.

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