Маневренная оборона ВСУ: как разворачиваются боевые действия у Бахмута

В Институте изучения войны сообщили, что Вооруженные Силы Украины в течение недели продвинулись на Бахмутском направлении. Сейчас там ведутся позиционные бои.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу о тактике украинских бойцов в Бахмуте. По его словам, сейчас ситуация в этом направлении доходит до уровня позиционной войны.

Важно Натиск врага бешеный, – командир роты рассказал о действиях россиян в Бахмуте.

Почему россияне не могут удержать захваченные позиции в Бахмуте

В последнее время россияне пытались максимально давить в районе Бахмута. Особенно в направлении Клещеевка, Андреевки, Богдановки и Ивановского.

Там (на Бахмутском направлении – 24 Канал) очень сложная ситуация, поскольку у россиян есть серьезное количественное преимущество,

– заметил Коваленко.

Отметим, начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Владимир Фитьо сообщил, что по состоянию на 18 декабря на Бахмутском направлении находится более 60 тысяч российских солдат.

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Россияне могут себе позволить постоянные штурмы, волна за волной и таким образом занимать позиции или продвигаться. Однако это им удается с большими потерями. Более того, некоторые позиции оккупанты потом не могут удержать.

Некоторые позиции враг захватывает, но не может противостоять нашим контратакам. То есть, украинские бойцы действуют мобильно. У нас там маневренная оборона,

– сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

По его словам, когда ВСУ покидают позицию, то россияне сразу устраивают феерические выступления, однако затем противник теряет эту позицию и обо всем молчит. Силы обороны контратакуют тогда, когда готовы и когда у украинских бойцов такая возможность, то используют ее для того, чтобы возвращать позиции.

Какая ситуация в Бахмуте