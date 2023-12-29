Маневренная оборона ВСУ: как разворачиваются боевые действия у Бахмута
В Институте изучения войны сообщили, что Вооруженные Силы Украины в течение недели продвинулись на Бахмутском направлении. Сейчас там ведутся позиционные бои.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу о тактике украинских бойцов в Бахмуте. По его словам, сейчас ситуация в этом направлении доходит до уровня позиционной войны.
Важно Натиск врага бешеный, – командир роты рассказал о действиях россиян в Бахмуте.
Почему россияне не могут удержать захваченные позиции в Бахмуте
В последнее время россияне пытались максимально давить в районе Бахмута. Особенно в направлении Клещеевка, Андреевки, Богдановки и Ивановского.
Там (на Бахмутском направлении – 24 Канал) очень сложная ситуация, поскольку у россиян есть серьезное количественное преимущество,
– заметил Коваленко.
Отметим, начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Владимир Фитьо сообщил, что по состоянию на 18 декабря на Бахмутском направлении находится более 60 тысяч российских солдат.Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.
Россияне могут себе позволить постоянные штурмы, волна за волной и таким образом занимать позиции или продвигаться. Однако это им удается с большими потерями. Более того, некоторые позиции оккупанты потом не могут удержать.
Некоторые позиции враг захватывает, но не может противостоять нашим контратакам. То есть, украинские бойцы действуют мобильно. У нас там маневренная оборона,
– сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".
По его словам, когда ВСУ покидают позицию, то россияне сразу устраивают феерические выступления, однако затем противник теряет эту позицию и обо всем молчит. Силы обороны контратакуют тогда, когда готовы и когда у украинских бойцов такая возможность, то используют ее для того, чтобы возвращать позиции.
Какая ситуация в Бахмуте
- За прошедшие сутки, 28 декабря, на Бахмутском направлении защитники отразили 3 атаки противника вблизи Богдановки и Андреевки Донецкой области.
- Заместитель командира 3-й штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин рассказал, что россияне хотят обрезать сообщение с Бахмутом, получив контроль над Временным Яром и дорогой. А после этого смогут рассматривать возможность наступления в сторону Константиновки, Краматорска, Дружковки.
- Отметим, с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 357 520 солдат так называемой "второй армии мира".