Силы обороны Украины имели успех на 2 направлениях одновременно: обзор фронта от ISW

Российские войска продолжают наступательные действия вдоль всей линии фронта. Украинские воины успешно сдерживают врага и отбрасывают назад.

Институт изучения войны оценил ход боевых действий на фронте. По данным аналитиков, украинские силы имели успех на 2 направлениях, а россияне – ни на одном.

Где продвинулись Силы обороны?

Силы обороны недавно продвинулись или смогли удержать позиции на Славянском направлении.

Геолоцированные видеоматериалы, обнародованные 7 февраля, зафиксировали удары российских войск по украинским позициям в центральной части Никифоровки (на юго-восток от Славянска). Это свидетельствует о том, что украинские силы сохраняют позиции в центральной Никифоровке – районе, над которым оккупанты ранее заявляли о своем контроле.

Силы обороны продвинулись на Славянском направлении / Карта ISW

Также наши защитники имели успех на Гуляйпольском направлении.

Геолоцированные видеоматериалы, обнародованные 8 февраля, свидетельствуют, что украинские войска недавно продвинулись в восточной части Терноватого, северо-западной части Прилук и северной части Придорожного (все – на северо-запад от Гуляйполя).

Где имели успех защитники на Гуляйпольском направлении / Карта ISW

Какая ситуация на фронте?

Российским силам не удается прорваться в направлении Лимана, несмотря на постоянные попытки продвижения малыми штурмовыми группами. По его словам, российские войска накопили достаточно живой силы, чтобы поддерживать непрерывные волны атак, и, вероятно, в дальнейшем будут сохранять повышенную интенсивность действий с целью захвата Лимана.

На Славянском направлении непредсказуемые погодные условия осложняют действия российских войск. Перебои в работе Starlink ухудшают российские системы управления и применения дронов. В то же время противник продолжает штурмы малыми группами и может готовиться к более масштабному наступлению, поскольку накапливает тяжелую технику.

На Константиновском направлении оккупанты пользуются неблагоприятными погодными условиями для атак вблизи Константиновки.

В Купянске в окружении остаются менее 50 российских военнослужащих, почти без логистического обеспечения.

Российские силы на Купянском направлении состоят из плохо подготовленных наемников и контрактников.

Оккупанты продолжают штурмы северных окраин Купянска, но не могут продвинуться. Российские войска почти ежедневно пытаются проводить инфильтрации малыми группами с разных направлений и редко применяют бронированные боевые машины.

