"Хотят обменять выход оккупантов": военный эксперт допустил мотивы россиян на Херсонщине
Оккупанты продолжают "эвакуироваться" на левый берег Днепра. Пребывание вражеских войск на правобережье Херсонщины бесперспективно и кажется Путин это понял.
Поэтому перед захватчиками встала серьезная дилемма – как подороже продать или обменять свой выход на левый берег. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан.
Следует обратить внимание Россияне хотят избежать разгрома на правобережье Херсонщины и организованно отойти, – ISW
Россияне пытаются продать выход на левобережье
Заявления оккупационных властей по этому вопросу не совпадают. А все потому, что россияне находятся в зависшем состоянии и пытаются вести определенные переговоры с Соединенными Штатами, Турцией и Европой.
Они еще не приняли решение в каком виде им уходить с правого на левый берег и когда,
– подчеркнул Свитан.
К тому же, даже управляемый выход на левобережье Херсонщины возможен только двумя путями: либо по Антоновскому мосту, либо по дамбе Каховской ГЭС. Однако во время одномоментного выхода те несколько десятков тысяч находящихся на правобережье военных, создадут прекрасные условия для работы нашей артиллерии и авиации.
"Если их собрать перед Антоновским мостом и Каховской ГЭС, то мы больше половины этих россиян просто уничтожим", – объяснил военный эксперт.
По его мнению, россияне это осознают, потому и пытаются торговаться. Отсюда и заявления Кремля об уничтожении Херсона или подрыве Каховской ГЭС. Таким образом, Россия готовится к встрече G20 15 – 16 ноября.
Свитан прокомментировал отход россиян на левобережье: смотрите видео
Какая ситуация в Херсонской области: актуальное
- Некоторые российские элитные подразделения, такие как воздушно-десантные войска и морская пехота, продолжают действовать на правом берегу Днепра. Аналитики ISW считают, что если эти подразделения выйдут из города, это будет означать, что Россия не будет биться за Херсон.
- Из временно оккупированного Херсона уже сбежали так называемые вражеские "чиновники", а также известные коллаборанты. Однако на правом берегу Херсонской области еще остаются элитные части российской армии – морпехи и десантники.
- Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович отметил, что мысленно захватчики уже простились с Херсоном. Впрочем, вероятно, их задача на этом направлении нанести Вооруженным Силам Украины максимальные потери.
- Российские захватчики в Херсоне переодеваются в гражданских. Херсонский активист Владимир Молчанов объяснил, что таким образом россияне пытаются предотвратить определение мест дислокации своих войск херсонцами.