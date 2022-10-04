ВСУ завезли "хлопок" в Таврийск: что произошло и как оккупанты перевозят боеприпасы и военных
В херсонских телеграм-каналах сообщали о прилете в Таврийске, расположенном на левом берегу Днепра. Россияне концентрируют в городе технику, поэтому "хлопок" там становится регулярным.
Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского облсовета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. Он отметил, что оккупанты не оставляют попыток перекидывать военную технику и вооружение на правобережье Херсонщины.
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Перемещают БК зерновозами, а военных – в гражданских автобусах.
Захватчики считают, что им удалось наладить переправы, засыпав шлюз дамбы Каховской ГЭС и возведя там два переходных моста. Так, российские военные перед перемещением техники на правый берег накапливают ее в Таврической промзоне. Город расположен недалеко от Новой Каховки и переправ – около 5 километров.
Соответственно, наши Вооруженные Силы регулярно уничтожают технику, которую подтягивают и готовят оккупанты для того, чтобы переправлять ее на правый берег Днепра.
– сообщил депутат Херсонского облсовета.
По его словам, российские захватчики понимают, что не могут больше перекидывать технику в большом количестве, поскольку ее могут уничтожить ВСУ. Местами они перемещают боекомплекты зерновозами, а личный состав – в штатских автобусах. И даже такая тактика не спасает россиян от уничтожения.
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