оккупанты будут усиливать наступление на Криворожском направлении, – Хлань назвал причину

российские захватчики начали усиливаться личным составом на Юге. Вероятно, они будут усиливать наступательные действия на Криворожском направлении.

Об этом сообщил 24 каналу советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань. По его словам, россияне производят определенную ротацию и завозят новые силы на Херсонщину.

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россияне подтягивают БТГр

Хлань отметил, что российские захватчики сейчас усиливаются личным составом. Они подтягивают батальонно-тактические группы, которые в основном, по данным командования "Юг", являются десантными подразделениями военных российской федерации.

Но это они замещают те потери, которые понесли за последний месяц, и по боекомплектам, и по технике, и по живой силе,

– сказал советник главы Херсонской ОВА.

По его словам, россияне сейчас подтягивают силы в Новую Каховку, ведь именно в Херсон переправлять технику и живую силу им достаточно сложно.

Хлань о ситуации на Криворожском направлении: смотрите видео

"Усилят наступательные действия на Криворожском направлении"

Хлань рассказал, что оккупантам сейчас гораздо легче логистически усиливать именно Криворожское направление. Ведь через Каховскую дамбу у них довольно открытый путь, а с перемещением именно на Николаевское направление у них есть определенные трудности.

Поэтому действительно существует такая информация и мнение, что они будут усиливать именно наступательные действия на Криворожском направлении,

– заявил он.

Советник главы Херсонской ОВА отметил, что соответствующая информация есть в Генеральном штабе и в контрразведке. Но ни один план оккупанта, как и все предыдущие, у них не пройдет и будет разрушен Вооруженными Силами Украины.

Ситуация в Херсонской области: что известно

В разведке Великобритании считают, что тяжелые бои переместятся на линию фронта протяженностью примерно 350 километров. Эта линия тянется юго-западнее Запорожья до Херсона, параллельно реке Днепр.

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