Мы не измеряем метрами, – Гуменюк о работе над расширением плацдарма в Крынках

Украинские военные продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра Херсонской области близ Крынков, пытаясь увеличивать его.

Об этом 24 Каналу сообщила начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, подчеркнув, что работа над этим продолжается постоянно.

Важно Россияне оккупировали Первомайское и давят на Богдановку: как изменилась линия фронта за неделю

Россияне имеют существенные проблемы

Российские "военкоры" пишут, что Силы обороны Украины сумели продвинуться западнее Крынков на 500 метров, тем самым увеличив плацдарм. Гуменюк отметила, что нужно быть осторожными с такими заявлениями.

Линия фронта колеблется очень нестабильно. Сегодня развитие боевых действий может быть на несколько десятков метров вперед, в тот же день – на несколько десятков метров назад.

Мы не измеряем метрами. Мы измеряем господствующим положением. Мы измеряем позицию, с которой будет выгодно проводить дальнейшую боевую работу,

– подчеркнула Наталья Гуменюк.

Работа над расширением плацдарма продолжается уже несколько месяцев подряд. На некоторых участках это возможно, когда есть соответствующая боевая ситуация.

Ожесточенные бои за Крынки: смотрите на карте

Россияне продолжают штурмовать, но имеют серьезные проблемы с комплектацией групп. Каждый просчет врага может обернуться против его же интересов и быть использованным нашими бойцами.

Как действуют россияне на Юге