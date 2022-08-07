россияне смогли захватить только окрестности Песков, – ISW

Ситуация на Востоке нашего государства остается достаточно напряженной, особенно в Донецкой области. Однако, несмотря на ожесточенные бои, оккупантам не удалось захватить Пески, а лишь его окрестности.

Таковы данные американского Института изучения войны. За Пески, которые фактически являются пригородами временно оккупированного Донецка, продолжаются тяжелые бои, но наши защитники и защитницы дают мощное сопротивление врагу.

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россия врет о контроле над Песками

На фоне тяжелых боев, где некоторое время у россиян было преимущество в артиллерии, оккупанты уже успели заявить о своем контроле над Песками. Однако впоследствии наши войска получили вооруженную поддержку, которая позволила изменить баланс сил и продолжать сопротивление.

В Институте изучения войны отмечают, что геолокационные кадры боевиков доказывают, что, скорее всего, под их контролем находятся юго-восточные окраины поселка.

Ситуация в Песках и Авдеевке: главное

Авдеевка и Пески являются одними из самых горячих точек на участке фронта по состоянию на начало августа. Оккупанты постоянно атакуют населенные пункты и предпринимают попытки наступления.

2 августа президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию адом из-за превосходства оккупантов в живой силе и артиллерии. В тот же вечер внештатный советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович отметил, что ситуация скоро изменится, поскольку к нашим воинам направляется вооруженная помощь.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что на Востоке еще с 2014 года построена крепкая линия обороны. Оккупанты стремятся прорвать эту линию для дальнейшего захвата Донецкой области. Именно для этого они активизировались в районе Песков и Авдеевки.

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