Тяжелые бои на Покровском направлении: в ОСУВ "Хортица" рассказали, какое преимущество использует враг

На Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои. Российские войска пытаются развивать наступление, используя свое численное преимущество.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение представителя ОСУВ "Хортица" Виктора Трегубова.

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Какова ситуация на Покровском направлении

Трегубов сообщил, что на Покровском направлении оккупанты атаковали оборонительные порядки Сил обороны в районе населенных пунктов Водяное-2, Елизаветовка, Котлиное, Луч, Песчаное, Сергеевка, Андреевка и Улаклы.

Противник пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление. Продолжаются тяжелые бои,

– отметил спикер.

Напомним, что согласно информации Генштаба ВСУ, в течение 21 февраля россияне 29 раз пытались штурмовать позиции украинских защитников на Покровском направлении. Всего за минувшие сутки на фронте отбыло 90 боевых столкновений.

К слову, ранее Трегубов сообщал, что российская армия с юга через запад хотят обойти Покровск до его северных окраин, чтобы перерезать логистические пути украинских военных. Он отмечал, что сейчас в этом главный замысел россиян на Покровском направлении.