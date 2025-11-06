Экс-офицер Воздушных сил назвал действенный способ защиты логистики возле Покровска

Ситуация в Покровске обострена в частности из-за того, что украинские оборонцы испытывают проблемы с логистикой. Транспорту сложно двигаться, находясь под постоянным прицелом российских дронов. Сейчас нет какой-то одной единицы средств РЭБ, которая является эффективной, важен комплексный подход.

Об этом в эфире 24 Канала отметил бывший офицер Воздушных сил и заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, подчеркнув, что Украина не до конца использует возможности РЭБов.

Важная составляющая противодействия БпЛА – уничтожение их пилотов

Средства РЭБ – это не только противодействие беспилотникам, но и российским группам "Рубикон", которые используют малые мобильные радиолокационные системы, позволяющие выявлять украинские БпЛА. Есть возможность создавать определенные проблемы противнику для того, чтобы он не видел наши дроны.

Есть эшелонированные системы, которые позволяют закрывать определенные сектора благодаря системам тактического и стратегического значения, системам радиоэлектронной разведки, которые обнаруживают угрозу,

– озвучил Храпчинский.

Экс-офицер Воздушных сил отметил комплексный подход применения средств РЭБ, начиная от радиоэлектронной разведки и элементов тактического или стратегического значения для того, чтобы закрывать сектора и иметь полный перечень частот, которыми ВСУ могли бы глушить врага.

Дополнительно, по словам Храпчинского, следует подчеркивать то, что украинским разведывательным группам сегодня в частности на Покровском направлении надо выявлять российских операторов дронов и уничтожать непосредственно их.

Я постоянно повторяю тезис, что не надо перехватывать КАБы, стоит ликвидировать российские самолеты, которые их запускают, потому что их гораздо меньше, чем этих авиабомб. Аналогичная ситуация и по этому, надо уничтожать пилотов дронов, потому что их меньше, чем российских беспилотников,

– подчеркнул Храпчинский.

Он привел недавний пример, когда СОУ удалось накрыть огнем один из штабов российских передовых подразделений с пилотами дронов. Храпчинский подытожил, что главная задача сегодня – наносить точечные правильные удары по важным элементам применения врагом всего имеющегося у него вооружения.

К сведению! Институт изучения войны пришел к выводу, что российские оккупанты смогли проникнуть в Покровск в частности из-за того, что враг атаковал позиции украинских операторов БпЛА. Таким образом наши дронари отвлекались на отражение этих атак и во всю силу не могли в это время запускать беспилотники по противнику, который пробовал инфильтроваться в город.

