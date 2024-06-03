Россия стягивает больше оружия: военный назвал особенности вражеских штурмов возле Северска

Активные бои продолжаются на Северском направлении, что в Донецкой области, там враг усилил свое давление. Оккупанты могут хотеть захватить город, чтобы выровнять линию фронта.

Военнослужащий, оператор FPV-дрона Валерий "Юстас" рассказал 24 каналу, что россияне действительно наступают на этом участке фронта. Происходит накопление новых подразделений и средств.

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Россия штурмует малыми пехотными группами

С конца мая 2024 года оккупанты усилили давление на этом участке фронта. Постоянно идет накопление, а в район боевых действий заходят новые группы врага.

"В городе Северск и в целом на нашем направлении постоянно идет наращивание артиллерийского огня противника. Мы наблюдаем, что противник подтягивает все больше огневых средств именно наше направление", – рассказал военнослужащий.

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Враг штурмует малыми пехотными группами. Сначала идет накопление людей, потом они начинают штурмовые действия, иногда могут прорваться на украинские позиции, зайти в посадки.

Далее операторы дронов занимаются их обнаружением и уничтожением. Атаки являются постоянными, они практически не прерываются. Как правило, накопления продолжается утром и ночью, а на рассвете или перед заходом солнца начинаются сами штурмовые действия.

Удастся ли удержать Северск

Город фактически находится в огневом мешке, его обстреливается с трех сторон, там отрабатывает авиация, артиллерия, но военнослужащий убеждает, что угрозы захвата нет.

Сейчас россияне сосредоточились на других участках фронта, которые имеют для них стратегическое значение, например, на Часовом Яру. Поэтому в ближайшие месяцы враг вряд ли сможет продвинуться.

"За Северск я бы не волновался. Мы стоим крепко, ситуация на контроле", – подчеркнул военнослужащий.

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