Бой Василия Ломаченко признан лучшим в 2018 году
Лучшим боем 2018 года названа встреча украинца Василия Ломаченко и представителя Венесуэлы Хорхе Линареса.
Об этом пишет авторитетный портал BoxingTalk, подводя итоги года.
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Наш боксер впервые на профи-ринге побывал в нокдауне, но в 10 раунде оформил нокаут точным ударом в печень. Поэтому Ломаченко выиграл чемпионский пояс WBO легкого веса и обновил рекорд.
Также напомним, что Василий Ломаченко занял первое место в рейтинге лучших боксеров года портала BoxingTalk.
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Источник: 24 Канал
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