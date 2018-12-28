Бой Василия Ломаченко признан лучшим в 2018 году

Лучшим боем 2018 года названа встреча украинца Василия Ломаченко и представителя Венесуэлы Хорхе Линареса.

Об этом пишет авторитетный портал BoxingTalk, подводя итоги года.

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Наш боксер впервые на профи-ринге побывал в нокдауне, но в 10 раунде оформил нокаут точным ударом в печень. Поэтому Ломаченко выиграл чемпионский пояс WBO легкого веса и обновил рекорд.

Также напомним, что Василий Ломаченко занял первое место в рейтинге лучших боксеров года портала BoxingTalk.

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