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      Бой Василия Ломаченко признан лучшим в 2018 году

      71 Читати новину українською
      Ломаченко – Линарес
      Ломаченко – Линарес

      Лучшим боем 2018 года названа встреча украинца Василия Ломаченко и представителя Венесуэлы Хорхе Линареса.

      Об этом пишет авторитетный портал BoxingTalk, подводя итоги года.

      Читайте также: Видео боя Ломаченко – Линарес

      Наш боксер впервые на профи-ринге побывал в нокдауне, но в 10 раунде оформил нокаут точным ударом в печень. Поэтому Ломаченко выиграл чемпионский пояс WBO легкого веса и обновил рекорд.

      Также напомним, что Василий Ломаченко занял первое место в рейтинге лучших боксеров года портала BoxingTalk.

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      Теги: Спорт Бокс Василий Ломаченко Ломаченко – Линарес
      Источник: 24 Канал
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