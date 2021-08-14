Боялась, что будет как с Протасевичем, а самолет посадят в РФ, – Тимановская о вылете из Японии
Источник:ютуб-канал "Редакция"
Спортсменка Кристина Тимановская призналась, что ей было страшно лететь в Польшу через территорию России. Девушку насильно пытались вернуть в Беларусь после того, как она публично раскритиковала спортивное руководство страны.
Спортсменка рассказала, что ей было тревожно. В то же время девушка надеялась, что ее самолет специально не посадят.
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Тимановская заметила: она летела в сопровождении 2 польских консулов, которые всю дорогу следили по специальному экрану, как двигался самолет.
Я видела, как они волновались, когда мы летели над Россией. Они также общались с бортпроводниками, спрашивали, все ли в порядке, выходили на связь с капитаном, нет ли каких-то сообщений,
– заявила спортсменка.
Когда воздушное пространство России осталось позади, консулы поздравили Тимановскую и заметили, что можно лечь спать.Примите во внимание! В мае 2021 года в Минске принудительно посадили самолет, на борту которого находился экс-редактор оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.
Скандал вокруг Тимановской: главное
- Во время Олимпиады-2020 в Токио вспыхнул скандал. Белорусская спортсменка Кристина Тимановская заявила, что ее заставляли бежать не только свою эстафету, но и вместо других спортсменок из Беларуси.
- Девушку пытались силой вернуть в Беларусь. Спортсменка убеждена: дома ее бросят за решетку.
- Тимановскую уже уволили с олимпийской сборной Беларуси. Сейчас спортсменка находится в Польше.