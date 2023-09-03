Мешал Силам обороны: украинские бойцы уничтожили расхваленный россиянами "Аванпост"

Воины ГУР МО Украины уничтожили российский комплекс наблюдения "Аванпост". Вражеский комплекс мешал украинским бойцам, поэтому его превратили в металлолом.

Как рассказали в ГУР МО, комплекс был уничтожен на Северном направлении. Разведчики иронизируют, что комплекс из "надежного стража" превратили в "безнадежного".

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Российский "Аванпост" был уничтожен с помощью дрона

Украинские разведчики поразили "Аванпост" с помощью дрона и показали видео поражение.

Как воины ГУР МО уничтожили российский комплекс "Аванпост": смотрите видео

Как подчеркнули в ГУР МО, такие комплексы агрессор использует для контроля за границей, территорией важных объектов и для ведения разведки.

Оптика, оборудованная "Аванпостом", позволяет распознавать человека на расстоянии до 10 километров в дневное время и до 4 километров в ночное.

Также наблюдательный пункт оснащен автономной системой питания, радиолокатором, ретранслятором связи и сервером для фиксации данных.

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