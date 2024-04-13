Прикрывали штурмовую бронегруппу: в Донецкой области группа оккупантов попала в плен
Наши защитники продолжают активно бороться с врагом, нанося ему значительный ущерб. На этот раз плодотворно поработали бойцы Пограничной службы в Донецкой области.
Украинские военные продолжают пополнять ряды пленных российских оккупантов. Кадры взятия в плен трех захватчиков удалось заснять.
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Как брали в плен захватчиков
Бойцы Пограничной службы обнародовали видео, на котором общаются с тремя россиянами. Известно, что захватчиков взяли в плен во время ведения боев в Донецкой области.
На обнародованных защитниками кадрах видно, как пограничники общаются со связанными россиянами, прикованными к земле. Оккупанты рассказали нашим воинам подробности своего задания.
К бойцам Волынского отряда захватчики попали во время вражеского штурма наших позиций в районе Новомихайловки, что в Донецкой области,
– говорится в сообщении Пограничной службы.
Как выяснилось, россияне были военнослужащими 10-го танкового полка. Среди них – стрелок и двое рядовых подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты. Отмечается, что захватчики должны были прикрыть дымовой завесой штурмовую бронегруппу.
Возле Новомихайловки бойцы взяли в плен трех россиян: смотрите видео
Взятие украинскими бойцами оккупантов в плен: последние новости
- Украинские бойцы 10-й ОГШБр "Эдельвейс" продемонстрировали, как еще один россиянин внезапно вспомнил, что он не на своей земле и сдался в плен украинскому дрону. Оккупант получил "тайное послание" от украинской "птички". На бумаге было написано – "Хочешь жить – иди за птичкой".
- Ранее бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады взяли в плен российского пехотинца. Он, чтобы выжить, сдался в плен украинскому дрону. После того как беспилотник сбросил гранату в окоп, оккупант проиллюстрировал жестами, что хочет сдаться.
- В частности, в зоне ответственности оперативно-стратегического управления войск "Таврия" украинские военные взяли в плен около 20 россиян. Половину из пленных россиян наши военные взяли на Запорожском направлении. Как оказалось, это были 71 мотострелкового полка армии страны-агрессора.
- В Силах специальных операций ВСУ сообщали о том, что операторы 3-го отдельного полка ССО во время ведения разведки на Донецком направлении обнаружили наблюдательный пункт противника. Российских оккупантов, которые там находились, были взяты в плен. Один из них даже поблагодарил ССО за "подаренную жизнь".