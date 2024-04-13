Прикрывали штурмовую бронегруппу: в Донецкой области группа оккупантов попала в плен

Наши защитники продолжают активно бороться с врагом, нанося ему значительный ущерб. На этот раз плодотворно поработали бойцы Пограничной службы в Донецкой области.

Украинские военные продолжают пополнять ряды пленных российских оккупантов. Кадры взятия в плен трех захватчиков удалось заснять.

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Как брали в плен захватчиков

Бойцы Пограничной службы обнародовали видео, на котором общаются с тремя россиянами. Известно, что захватчиков взяли в плен во время ведения боев в Донецкой области.

На обнародованных защитниками кадрах видно, как пограничники общаются со связанными россиянами, прикованными к земле. Оккупанты рассказали нашим воинам подробности своего задания.

К бойцам Волынского отряда захватчики попали во время вражеского штурма наших позиций в районе Новомихайловки, что в Донецкой области,

– говорится в сообщении Пограничной службы.

Как выяснилось, россияне были военнослужащими 10-го танкового полка. Среди них – стрелок и двое рядовых подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты. Отмечается, что захватчики должны были прикрыть дымовой завесой штурмовую бронегруппу.

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