Рейд в Белгороде показал пробелы российской армии: какие на самом деле были цели операции

Бойцы Российского добровольческого корпуса и представители легиона "Свобода России" 24 мая вышли из Белгородской области. Они успешно достигли целей как в парадигме украинского контрнаступления, так и собственных.

Об этом 24 Каналу отметил военный эксперт Роман Свитан. Он подчеркнул некоторые важные цифры.

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Задачи выполнены

Бойцы РДК провели разведку боем, которая должна была разоблачать огневые позиции противника. Но ни их, ни оборонительных рубежей на территории Белгородской области не было обнаружено. Добровольцы "освободили" 42 квадратных километра российской территории и отступили на стартовые позиции.

"Поэтому в парадигме нашего контрнаступления задача выполнена отлично. Россияне приняли решение снять несколько подразделений с линии фронта в Украине и перебросить их в Белгород", – отметил Роман Свитан.

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Свои собственные задачи добровольцы тоже выполнили, отметил военный эксперт. В первую очередь это касается информационной огласки о движении против оккупационных властей Путина, прокатившегося на весь мир. Плюс к этому здесь уже прозвучали заявки и некоторые претензии по поводу будущей власти в России.

И интересные цифры: за 2 дня штурмовая рота "освободила" 42 квадратных километра российской территории. А ОПГ Пригожина за 9 месяцев не может взять 42 километра Бахмута: 40 взяли, а другие – нет, да еще и убегают. Одна штурмовая рота и десятки тысяч солдат. Это о том, как мы ценим украинскую землю, и как россияне относятся к своей,

– отметил Свитан.

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