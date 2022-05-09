Бойцы Закарпатской бригады подстрелили уже третий вражеский "Орлан-10"

Штурмовики Закарпатской бригады подстрелили еще один российский беспилотник. Речь идет о многоцелевом "Орлане-10", который пытался следить за нашими позициями.

Об этом сообщили на фейсбук-странице Силы обороны Запорожского края. Кроме того, защитники поделились фотографиями подбитой "птички".

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В последние дни командование Воздушных Сил ВСУ отчитывается о рекордных количествах сбитых "Орланов" в сутки. На 9 мая наши защитники уничтожили 377 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня. Причем 17 – только за 8 мая.

Сегодняшний день тоже богат уловом. Ранее о ликвидированном "Орлане" уже рассказали в ОК "Юг". Наша оборона сбила аппарат, когда тот проводил разведку в Одесской области.



Еще один сбитый "Орлан" / Фото Силы обороны Запорожского края

Вечером аналогичной новостью поделились штурмовики Закарпатской бригады.