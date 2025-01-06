Бойко сыграл "Щедрик" и заговорил на соловьином, но забыл, когда в Украине празднуют Рождество

Скандальный глава "Платформы за жизнь и мир", который в последнее время стал активным пользователем соцсети TikTok, записал новое видео. Юрий Бойко поздравил граждан с Рождеством, очевидно "забыв", что в Украине уже второй раз подряд этот праздник отмечают не 7 января, а 25 декабря.

Сегодня, 6 января, у украинцев другой праздник – Крещение. Впрочем, вероятно, нардеп до сих пор живет по юлианскому календарю вместе с гражданами страны-агрессора, передает 24 Канал.

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Бойко сыграл "Щедрик"

Так, Бойко опубликовал короткое видео, где он в костюме наигрывает на фортепиано мелодию "Щедрика", а после поздравляет украинцев с Рождеством, желая мира и добра. И делает это, как ни странно, на украинском языке.

Нардеп с "опозданием" поздравил украинцев с Рождеством: смотрите видео

Оригинальное обращение к народу не осталось без его внимания. Пользователи соцсети оставили свои красноречивые комментарии:

"Наконец-то на украинском! Но Рождество уже прошло!"

"Зачем так палиться??? Уже бы могли не поздравлять сегодня, сами себе яму делаете"

"Имел в виду с Рождеством? Потому что Рождество у нас было 25 декабря, а сегодня Крещение"

"Юра дату спутал, сегодня у рассеян"

Напомним, что недавно нардеп побывал на "беседе" в СБУ. Туда его пригласили после скандального видео в тиктоке, где он выдал ряд пророссийских заявлений. В частности, жаловался на "радикалов" в Украине, которые, якобы, "запрещают людям разговаривать на родном языке" и "ходить в церковь, в которую они хотят".

После визита в СБУ Юрий Бойко записал новое видео. В нем он просил прощения у граждан, назвал Путина военным преступником и призвал отложить в сторону внутренние разногласия до победы над агрессором.