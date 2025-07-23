Более 1 200 человек примут участие в гуманитарном обмене между Россией и Украиной, – Умеров

В среду, 23 июля, в Турции прошел третий раунд переговоров между Украиной и Россией. Стороны договорились о новом гуманитарном обмене.

По меньшей мере речь идет о формуле "1200 на 1200". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова, которого цитирует "РБК-Украина".

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Что известно о новом гуманитарном обмене?

О гуманитарном обмене, в котором примут участие 1200 человек, по итогам встречи в Стамбуле сообщил Умеров.

Также договоренность о новом обмене по формуле не менее "1200 на 1200" подтвердил помощник российского диктатора и глава делегации страны-агрессора Владимир Мединский.

К слову, во вступительной речи перед началом третьего раунда переговоров министр иностранных дел Турции Хакан Фидан предложил содействовать проведению обмена пленными "на основе более структурированной методологии".

Кроме того, страна якобы располагает необходимой инфраструктурой для мониторинга потенциального соблюдения прекращения огня в Украине.