Более 2 часов разговоров за закрытыми дверями: в США завершилась встреча Зеленского и Байдена
1 сентября 2021 , 23:55Читати новину українською
Источник:ТСН
В Белом доме завершилась встреча Джо Байдена и Владимира Зеленского. После этого украинский президент поехал в Конгресс.
Встреча лидеров Украины и Соединенных Штатов длилась более 2 часов вместо запланированных протокольно 45 минут.
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Встреча Зеленского и Байдена завершилась
Разговор президентов проходил за закрытыми дверями. Что именно они обсуждали, пока остается тайной, ведь никаких официальных сообщений еще нет.
Зеленский после встречи с Байденом поехал к зданию Конгресса, где у него также запланирована встреча. Кроме того, Белый дом покинули украинские министры и члены делегации.
По итогам переговоров совместной пресс-конференции политиков не было.
Короткие заявления перед разговором
- Перед началом встречи лидеры государств выступили с краткими речами перед прессой.
- По словам американских журналистов, Байден заявил, что хочет еще раз посетить Украину. Президент США отметил непоколебимую поддержку членства Украины в НАТО. А также отметил, что Вашингтон выделит Киеву 60 миллионов долларов финансовой помощи из-за агрессии России.
- Зеленский напомнил Байдену о войне на Донбассе и передал ему список пленных украинцев. Он попросил, чтобы тот поспособствовал возвращению примерно 450 человек. Кроме того, украинский лидер поблагодарил американского за вакцину против коронавируса.