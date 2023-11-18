Россияне накопили более 800 ракет: не все из них могут запускать массово
Российские оккупанты накопили более 800 ракет для ударов по Украине, в том числе по энергетической инфраструктуре. Однако это количество немного меньше того, что враг имел в прошлом году.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил 24 Каналу, что означают 800 российских ракет для Украины. По его словам, ситуация не столь ужасающая, как кажется на первый взгляд.
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"Это немного меньше, чем количество, которое было задействовано в 2022–2023 годах во время ударов по нашей энергетической инфраструктуре, начиная с октября – заканчивая февралем", – констатировал Коваленко.
Россияне накопили меньше ракет, чем в прошлом году: смотрите видео 24 Канала
Так, за прошедшие пять месяцев враг использовал в целом более 900 ракет.Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
Важный нюанс
При ударах по нашей энергетической инфраструктуре враг преимущественно использовал крылатые ракеты авиационного и морского базирования.
А у россиян из этих 800 ракет до 350 Х-101/555 и "Калибр". Итак, общее их количество по возможностям использования втрое меньше, чем это было в прошлом году,
– объяснил Коваленко.
Другие ракеты – это баллистические "Искандер", Х-22/32, а также П-800 "Оникс". Эти ракеты они не используют массово – речь идет только о единичных пусках.
В настоящее время в российских атаках превалируют "Шахеды". По мнению военно-политического обозревателя, дроны будут играть главную роль при ударах по нашей энергетической инфраструктуре.
Ракетные запасы России: последние новости
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат также подчеркнул, что в начале прошлого отопительного сезона враг имел значительно больше ракет, чем сейчас.
- Игнат также считает, что россияне могут сделать ставку на дроны, а не ракеты. У страны-агрессора проблемы с изготовлением последних – процесс не такой быстрый, как ей хотелось бы.
- Спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что значительную часть своих ракетных запасов россияне разместили в оккупированном Крыму.