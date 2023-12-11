Более месяца блокады: удалось разблокировать самый большой пункт пропуска на границе с Польшей

Украина и Польша сделали первый шаг к деблокированию границы. Глава Мининфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что разблокирован крупнейший пункт пропуска на польской границе.

Речь идет о пункте пропуска "Ягодын – Дорохуск". Там уже началось движение для грузового транспорта.

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"Ягодын – Дорохуск" разблокирован для грузовиков

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков рассказал, что стабильное движение грузовиков возобновили с 14 часов. Тем самым польская сторона завершила блокаду на этом пункте пропуска.

В направлении Украины проехали 15 транспортных средств – они на пункте пропуска. Также 25 грузовиков оформляются – будут направляться в сторону Польши,

– заявил министр.

Кубраков отметил, что более месяца продолжалась блокировка крупнейшего грузового пункта пропуска. По его словам, за это время команда министерства и посольства Украины в Польше "буквально ежедневно занималась разблокировкой".

"Провели десятки встреч, переговоров на всех возможных уровнях. Это была сложная работа, но она еще не завершена", – подчеркнул глава Мининфраструктуры.

Он отметил, что граница для нашего государства должна быть разблокирована полностью, а дальнейшие блокировки не допущены. Кубраков подчеркнул, что министерство вместе с посольством работает дальше, учитывая интересы украинских перевозчиков.

Прокомментировали деблокирование границы и в Госпогранслужбе Украины. Там отметили, что оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме.



На пункте пропуска "Ягодын – Дорохуск" начали двигаться грузовики / Фото ГПСУ

Просим водителей учесть эту информацию при планировании международных перевозок,

– подчеркнули пограничники.

Они также опубликовали снимки, где видно, как первые грузовики начали свое движение по пункту пропуска на территорию Польши.



Движение грузовиков на пункте пропуска осуществляется в обычном режиме / Фото ГПСУ

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