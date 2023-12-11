Более месяца блокады: удалось разблокировать самый большой пункт пропуска на границе с Польшей
Источник:Александр Кубраков
Украина и Польша сделали первый шаг к деблокированию границы. Глава Мининфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что разблокирован крупнейший пункт пропуска на польской границе.
Речь идет о пункте пропуска "Ягодын – Дорохуск". Там уже началось движение для грузового транспорта.
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"Ягодын – Дорохуск" разблокирован для грузовиков
Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков рассказал, что стабильное движение грузовиков возобновили с 14 часов. Тем самым польская сторона завершила блокаду на этом пункте пропуска.
В направлении Украины проехали 15 транспортных средств – они на пункте пропуска. Также 25 грузовиков оформляются – будут направляться в сторону Польши,
– заявил министр.
Кубраков отметил, что более месяца продолжалась блокировка крупнейшего грузового пункта пропуска. По его словам, за это время команда министерства и посольства Украины в Польше "буквально ежедневно занималась разблокировкой".
"Провели десятки встреч, переговоров на всех возможных уровнях. Это была сложная работа, но она еще не завершена", – подчеркнул глава Мининфраструктуры.
Он отметил, что граница для нашего государства должна быть разблокирована полностью, а дальнейшие блокировки не допущены. Кубраков подчеркнул, что министерство вместе с посольством работает дальше, учитывая интересы украинских перевозчиков.
Прокомментировали деблокирование границы и в Госпогранслужбе Украины. Там отметили, что оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме.
На пункте пропуска "Ягодын – Дорохуск" начали двигаться грузовики / Фото ГПСУ
Просим водителей учесть эту информацию при планировании международных перевозок,
– подчеркнули пограничники.
Они также опубликовали снимки, где видно, как первые грузовики начали свое движение по пункту пропуска на территорию Польши.
Движение грузовиков на пункте пропуска осуществляется в обычном режиме / Фото ГПСУ
Украина нашла способ обойти блокаду границы Польшей
- Заместитель директора департамента коммерческой работы "Укрзализныци" Валерий Ткачев раскрыл новый способ, как Украина будет обходить блокаду польской границы из-за протестов перевозчиков. Он подчеркнул, грузовики теперь будут доставляться с помощью поездов.
- Ткачев подчеркнул, что подобные перевозки сейчас происходят в тестовом режиме. Однако как только все пройдет успешно, его будут использовать для перевозок массово.
- В то же время Глава польской партии "Гражданская платформа" Дональд Туск дал обещание решить вопрос блокады границы. По его словам, это произойдет после его назначения на должность главы правительства.