Более жесткая волна дестабилизации Украины, – Климкин о последствиях выборов в Думу России
Источник:твиттер Павла Климкина
Павел Климкин заметил, что выборы в Госдуму России были вполне прогнозируемыми. Он подчеркнул, что почти весь российский электорат является полностью имперским и националистическим.
Экс-министр иностранных дел считает, что Запад будет критиковать выборы, но на этом остановится.
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Россия теперь может начать новую, более жесткую волну дестабилизации Украины,
– подчеркнул Климкин.
Текст поста Климкина:
"Выборы" в Госдуму РФ вполне прогнозируемые – почти весь РУ электорат полностью имперский и националистический. Запад будет их критиковать, но на этом остановится. РФ теперь может начать новую, более жесткую волну дестабилизации Украины.
Что известно о российских выборах
Парламентские выборы в России продолжались с 17 по 19 сентября 2021 года. Россияне незаконно приобщили к голосованию украинцев, живущих на оккупированных территориях. В Донецкой и Луганской областях было открыто почти 400 пунктов для голосования.
Людей массово вывозили из оккупированного Донбасса автобусами в Ростовскую область. Российские паспорта им раздавали сразу возле участков. За голосование их "благодарили" едой и шампанским. Верховная Рада может принять постановление о нелегитимности Госдумы России.
В итоге победила партия Владимира Путина. "Единая Россия" получила 49,82% голосов избирателей. Ряд стран заявили, что не признают результаты выборов на оккупированных территориях Украины. Например, США, Великобритания и Польша.