Лукашенко еще помучит Беларусь, – в BYPOL предположили, что со здоровьем диктатора

Недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что у него были проблемы со здоровьем. В то же время, белорусские оппозиционеры считают, что у него есть еще другие хронические заболевания.

Об этом 24 Каналу рассказал основатель инициативы бывших белорусских правоохранителей BYPOL Александр Азаров. По его словам, на Западе и в среде белорусских оппозиционеров поспешили хоронить Лукашенко, хотя тот еще не собирается покидать этот мир.

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Лукашенко хочет еще помучить белорусов

Лукашенко на совещании с белорусскими чиновниками заявил, что у него был аденовирус. Азаров подтверждает, что диктатор действительно болел каким-то заболеванием дыхательных путей.

"Не думаю, что это станет причиной летального случая. Многие надеялись на это и даже начали строить планы на случай его смерти. Западные партнеры обращались к нам. Они спрашивали, что мы будем делать в случаи его смерти. Я отвечал, что он умирать не собирается. Поэтому сейчас об этом думать рано", – заявил Азаров.

Александр Азаров о болезни Лукашенко: смотреть видео

Он добавил, что у Лукашенко также есть хронические заболевания, которые вместе с аденовирусом могут быть причиной, что он третью неделю борется с болезнью и редко появляется на публике.

Лукашенко понимает, что народ и его чиновники мучаются с ним. Особенно чиновники, выполняющие преступные приказы против своего народа. Нам тоже придется помучиться, но мы готовы,

– подчеркнул основатель BYPOL.

Что известно о состоянии здоровья Лукашенко