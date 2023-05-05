Экс-политтехнолог Кремля связал демарш Пригожина с онкологией Путина

Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин снова начал истерить, что у него нет боеприпасов. Также он угрожает 10 мая уйти с Бахмутского направления. Это может быть связано с онкологией российского диктатора Владимира Путина.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший политтехнолог Кремля Ростислав Мурзагулов. По его словам, очевидно, что Пригожин сейчас блефует. Ему безразличні потери ЧВК "Вагнера" на войне в Украине. И, вероятнее всего, "снарядного голода" у вагнеровцев нет.

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Почему Пригожин хочет вернуться в Россию

Как считает Мурзагулов, Пригожин понимает, что ему сейчас стоит находиться в Москве или, по крайней мере, где-нибудь поблизости. Ведь у российского диктатора Путина есть серьезные проблемы со здоровьем. А его окружение уже понемногу начинает борьбу за власть.

О плохом состоянии здоровья Путина Мурзагулову рассказали влиятельные российские медики. В их среде уже давно многие знают, что диктатор страдает онкологией и болезнью Паркинсона.

Эти медики говорят простые вещи. Для того, чтобы гасить симптомы онкологии и Паркинсона, его "пичкают" сильными лекарствами. Они могут дать и 20 лет жизни, но он будет не совсем в адекватном состоянии. Сознание серьезно изменяется. Поэтому в каком то смысле Путин является человеком, живущим в иллюзорном мире,

– считает Мурзагулов.

Мурзагулов прокомментировал заявления Пригожина: смотрите видео

По его мнению, значительное количество влиятельных лиц в России это прекрасно понимают. Потому и там начинаются определенные движения, чтобы со временем перехватить власть у Путина. Это прекрасно понимает тот же Пригожин. Поэтому он тоже хочет находиться ближе к России и участвовать в этих процессах.

Последние заявления Пригожина: кратко