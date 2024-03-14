Болгария предоставила Украине первую партию БТР: министр обороны страны сказал, сколько передали
Источник:Novinite
Министр обороны Болгарии заявил, что страна уже доставила в Украину первую партию с бронетранспортерами. Согласно обнародованным данным, говорится о 30 единицах техники.
В то же время он анонсировал, что такая поддержка это не вся помощь, которую получит наше государство от Болгарии. Ха его словам, целом планируется передать 100 БТР.
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Готовы к региональным вызовам
Глава оборонного ведомства Болгарии Тодор Тагарев заявил, что его страна уже предоставила нашему государству 30 бронетранспортеров. Однако это была лишь первая партия, поскольку в целом планируется предоставить около сотни БТР.
Операция по транспортировке бронетехники была начата еще 29 января 2024 года. И уже потом, а именно – 7 марта, первая колонна из 30 вагонов отправилась в Украину. Отмечается, что общая стоимость пакета военной помощи превысила 94 тысячи долларов.
Тагарев отметил, что ускорить поставки военной помощи было невозможно. Однако он подчеркнул важность постоянной поддержки нашего государства.
По его словам, Болгария остается бдительной при отслеживании текущей ситуации, а также находится в состоянии готовности к тем или иным региональным вызовам.
Что этому предшествовало
- Парламент Болгарии 21 июля поддержал поставку Украине крупной партии бронетранспортеров со складов МВД. Решение не было быстрым, все же после длительных дебатов было решено передать 100 БТР.
- Болгарский парламент 22 ноября ратифицировал закон о передаче Украине 100 списанных БТР со складов Министерства внутренних дел страны. Поддержали соглашение 152 депутата, выступили против – 57.
- Однако уже 4 декабря президент Болгарии Румен Радев наложил вето на этот документ. В частности, этот закон вернули на обсуждение в парламент.
- Свое решение Радев объяснил тем, что депутаты якобы "не были в достаточной степени ознакомлены с конкретными условиями передачи". Более того, он заверил, что эти бронетранспортеры нужны Болгарии для охраны своих границ.
- Впоследствии Болгарский премьер-министр Николай Денков отметил, что вето Радева о передаче 100 БТР Украине сможет преодолеть большинство народных избранников в парламенте.
- В то же время министр иностранных дел страны Мария Габриэль выразила разочарование по поводу вето, наложенного на соглашение о поставках Украине бронетехники. Габриэль подчеркнула, что потребность в 100 бронетранспортерах с вооружения МВД, предназначенных для Болгарии, отпала.