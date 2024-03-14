Болгария предоставила Украине первую партию БТР: министр обороны страны сказал, сколько передали

Министр обороны Болгарии заявил, что страна уже доставила в Украину первую партию с бронетранспортерами. Согласно обнародованным данным, говорится о 30 единицах техники.

В то же время он анонсировал, что такая поддержка это не вся помощь, которую получит наше государство от Болгарии. Ха его словам, целом планируется передать 100 БТР.

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Готовы к региональным вызовам

Глава оборонного ведомства Болгарии Тодор Тагарев заявил, что его страна уже предоставила нашему государству 30 бронетранспортеров. Однако это была лишь первая партия, поскольку в целом планируется предоставить около сотни БТР.

Операция по транспортировке бронетехники была начата еще 29 января 2024 года. И уже потом, а именно – 7 марта, первая колонна из 30 вагонов отправилась в Украину. Отмечается, что общая стоимость пакета военной помощи превысила 94 тысячи долларов.

Тагарев отметил, что ускорить поставки военной помощи было невозможно. Однако он подчеркнул важность постоянной поддержки нашего государства.

По его словам, Болгария остается бдительной при отслеживании текущей ситуации, а также находится в состоянии готовности к тем или иным региональным вызовам.

Что этому предшествовало