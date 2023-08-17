Болгария присоединилась к гарантиям безопасности для Украины, – СМИ
Источник:Болгарское телеграфное агентство
Правительство Болгарии решило присоединиться к Декларации стран "Большой семерки" о гарантиях безопасности для Украины. Это 16 страна, поддержавшая документ.
Следует заметить, что 15 страной стала Северная Македония. Болгария приняла соответствующее решение 16 августа 2023 года.
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Что известно о решениях Болгарии
Совет министров в среду, 16 августа, принял решение, которым одобряет присоединение Болгарии к усилиям стран G7 по оказанию долгосрочной поддержки безопасности Украине,
– говорится в сообщении.
Также Болгария заявила, что оказывает политическую и практическую поддержку Украине прямо противодействуя российской агрессии. Страна заверила, что способствует защите свободы, безопасности и суверенитета всех европейских государств-членов.
Согласно этой последовательной политике Болгария присоединится к Совместной декларации стран G7 в поддержку Украины,
– заявила правительственная информационная служба.
Какие страны присоединились к гарантиям безопасности для Украины
Перед Болгарией гарантию безопасности для Украины поддержала Северная Македония. Перед этим по меньшей мере:
- Греция;
- Бельгия;
- Чехия;
- Дания;
- Финляндия; Исландия;
- Ирландия;
- Латвия;
- Нидерланды;
- Норвегия;
- Португалия;
- Румыния;
- Испания;
- Швеция.
Следует отметить, что Украина должна с каждой страной в двустороннем порядке договариваться о гарантиях безопасности.
Эти соглашения могут помочь реализовать израильскую модель безопасности, когда страна остается вне НАТО, однако получает полный доступ к соответствующим технологиям Альянса, информации, разведывательным данным и финансированию.