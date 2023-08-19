Большая потеря крови: после обстрела Чернигова в больнице умерла маленькая девочка

В результате ракетного удара России по Чернигову увеличилось количество жертв. Оккупанты в Чернигове убили маленькую девочку.

Глава МВД Игорь Клименко в эфире телемарафона сообщил, что по состоянию на 13:30 количество жертв в результате удара по Чернигову увеличилось до 6 человек, пишет 24 Канал.

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Врачи не смогли спасти девочку

По его словам, мама ребенка в тяжелом состоянии. Клименко отметил, что девочка, которая умерла, – это шестая жертва.

Министр добавил, что патрульные пытались оказывать первую помощь, чтобы спасти жизнь. Они наложили турникет, но была очень большая потеря крови.

"К сожалению, врачи не смогли ее спасти", – сказал Игорь Клименко. Он отметил, что многие люди нуждаются в хирургическом вмешательстве.

Клименко рассказал, что в результате теракта в Чернигове известно о 36 раненых людях, которые находятся в медицинских учреждениях. По его словам, среди них есть полицейские и работники судебной охраны.

Глава МВД добавил, что все пострадавшие – это гражданские, которые были на центральной площади Чернигова или шли из церкви.

Россия обстреляла Чернигов: подробности

Около 11:00 российские военные нанесли ракетный удар по Чернигову, вероятно, крылатой ракетой "Искандер-К". Оккупанты попали в центр города во время воздушной тревоги.

По данным МВД, вражеская ракета попала в здание культуры. Президент Владимир Зеленский сообщил, что под ударом российских террористов в Чернигове оказались площадь, политехника и театр.

Также глава государства показал жуткие последствия обстрела Чернигова.

Добавим, что журналистка Александра Денисенко сообщила, что в Чернигове была выставка производителей дронов. По ее словам, именно туда Россия ударила ракетой.

В 14:17 глава МВД сообщил, что в Чернигове обнаружили тело еще одной жертвы. Из-за этого количество погибших возросло до 7. За медицинской помощью обратилось 90 раненых. Из них 10 полицейских и 12 детей. Госпитализированы 25 человек. 12-летнюю девочку срочно доставляют реанимобилем в Киев. Ребенок в тяжелом состоянии.