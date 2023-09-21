Российский террор должен проиграть: Зеленский отреагировал на массированный удар по Украине

Владимир Зеленский после массированной атаки россиян заявил, что Украине нужно больше средств противовоздушной обороны. Президент подчеркнул, что Россию необходимо лишить террористического потенциала.

Президент подчеркнул, что ПВО удалось сбить значительную часть ракет, однако все же есть попадания. Россию нужно лишить террористического потенциала.

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Реакция Зеленского на атаку

Российские террористы в очередной раз массово атаковали украинскую территорию и поразили гражданские объекты. Под ударом оказались Киевская, Львовская, Черкасская, Ровненская и Харьковская области. Средствам ПВО удалось сбить 36 ракет из 43 запущенных.

Этой ночью российские террористы нанесли очередной массированный удар. В частности, по инфраструктуре. Большинство ракет сбито. Но только большинство. Не все,

– отметил Владимир Зеленский.

Президент прежде всего поблагодарил всех спасателей, которые ликвидировали последствия. Также он отметил партнеров, предоставивших Украине противоракетные системы. Владимир Зеленский заявил, что сейчас идет работа по лишению России террористического потенциала. Украина вместе с союзниками должна прийти к этому результату.

Владимир Зеленский подчеркнул, что государство нуждается в больших средствах ПВО, а на Россию нужно наложить больше санкций. Необходимо больше поддержки для украинских воинов на передовой. Президент отметил, что российский террор должен проиграть.

Россия в очередной раз обстреляла Украину