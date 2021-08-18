Большинство решило, что талибы выигрывают и не нужно сопротивляться, – аналитик об Афганистане

Террористы "Талибана" захватили столицу Афганистана, после чего власти передали им город. Тогда большинство населения решило, что талибы могут выиграть, поэтому их действиям не нужно сопротивляться.

Об этом рассказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов в эфире 24 канала. Пока неизвестно, насколько население Афганистана поддерживает талибов.

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Как население относится к террористам

По мнению Данилова, талибам было достаточно легко осваивать территорию Афганистана. Они создали представление у армейцев и руководителей провинций и локальных администраций о том, что якобы уже выиграли.

Большинство решило, что они, то есть талибы, выигрывают и поэтому не надо сопротивляться,

– подчеркнул он.

Однако Данилов убежден, что действия террористов "Талибана" в Афганистане поддерживает меньшинство.

Новым главой Афганистана может стать мулла Абдул Гани Барадар. Он является одним из основателей движения "Талибан" и главой политического офиса движения.

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