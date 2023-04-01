ВСУ вывели из строя треть оккупантов, это было "большое наступление" России, – военный аналитик
Россия несколько месяцев пугала ВСУ, что начнет наступление. На самом деле это "большое наступление" оккупантов уже было, но провалилось. Украинские бойцы вывели из строя треть вражеской группировки.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран русско-украинской войны Алексей Гетьман. По его словам, сейчас у России нет возможности начать новое наступление.
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"Великое наступление" России провалилось
Гетман отметил, что русские наступали сразу на нескольких участках. Не по всей линии фронта, а от Купянска до Угледара.
Бахмут, Угледар, направление на Изюм. Они хотели посмотреть, где наиболее слабая линия обороны, которую они могут прорвать. Дальше выйти на большое пространство, двигаться к Днепру. Им это не удалось,
– объяснил он.
Военный аналитик подчеркнул, что российское войско продвинулось на очень маленькое расстояние, но понесло огромные потери. Захватчики не смогли достичь поставленных целей.
"Одну из целей мы точно знаем – прорваться возле Бахмута и двигаться в сторону Лимана на север, и в сторону Угледара на юг, чтобы сделать двойное окружение ВСУ. Дальше они уже пытались двигаться в сторону городов Гуляйполе, Запорожья. У них ничего не получилось. Это и было их "большое наступление", – заметил майор ВСУ.
У россиян нет возможности снова пойти в наступление
Алексей Гетьман убежден, что сейчас у оккупантов нет возможности начать новое "большое наступление".
Мы насчитали через наше ГУР 325 тысяч мобилизованных россиян. Как сообщал Генштаб, по меньшей мере 25 тысяч были убиты, втрое больше – ранены, примерно 100 тысяч. То есть треть этой группировки ВСУ вывели из строя,
– сказал аналитик.
Ветеран российско-украинской войны напомнил, что месяц назад британская разведка сообщала, что сейчас в Украине воюет 97% российской армии, фактически все войско.
На концерте Кобзона уже более 170 тысяч зрителей
- От 24 февраля 2022 года удалось отправить на тот свет 173 990 оккупантов. Заметим, что реальная цифра может быть больше, ведь точно подсчитать ликвидированных захватчиков в зонах ведения боевых действий очень непросто.
- По данным Министерства обороны Великобритании, около 220 тысяч россиян уже погибли на войне или получили ранения, в частности речь идет о 2 тысячах российских офицеров. Однако точное количество потерь может быть в разы выше.
- Издание Bloomberg предположило, что оккупанты отказались от дальнейшего наступления, ведь, несмотря на огромные потери техники и людей, не достигли ожидаемых результатов. Теперь враг, вероятно, сосредоточится на оборонных позициях.