Имеем апогей "нового великого наступления" России, уже видим результаты, – ГУР

Ранее в России заявляли о повторении "большого наступления" на Украину. А когда у оккупантов ничего не получилось, российские пропагандисты один громче другого начали кричать, что они "еще ничего не начинали".

Уже сейчас можно констатировать, что россияне не смогли достичь стратегических целей, которые перед ними ставил Кремль. Об этом в эфире 24 Канала сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

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Юсов заявил, что сейчас Украина видит "апогей этой компании, которая называлась "новое российское большое наступление". Однако следует напоминать и Украине, и всему миру, что мы живем в условиях полномасштабного вторжения с 24 февраля 2022 года.

Это попытка врага деморализовать украинское общество, а также деморализовать наших партнеров и союзников, мол, здесь такая армада, для чего им больше оказывать помощь,

– добавил спикер.

Задания провалены

Представитель украинской разведки отметил, что результаты возобновления этого "большого наступления" можно увидеть в увеличении количества демилитаризованных врагов и уничтожении их техники.

Очередные сроки и задачи, которые кремлевский карлик ставил перед оккупационным корпусом в Украине, в частности, перед Валерием Герасимовым после его назначения ответственным за войну в Украине, провалены,

– сообщил Юсов.

Он напомнил, что Путин ставил задачу перед оккупационными войсками. захватить территорию Донбасса до конца марта, однако в очередной раз у них ничего не получилось.

"Это означает, что до сих пор ни одна из озвученных стратегических целей этой позорной войны, которую россияне называют СВО, не достигнута и не будет достигнута", – резюмировал представитель ГУР.

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