Самый мощный неядерный боеприпас в мире: что известно о 9-тонной бомбе ОДАБ-9000

.

2 октября сеть российских Z-военкоров взорвалась радостным трепетом – якобы оккупанты сбросили на украинский Волчанск, за который сейчас идут жестокие бои, сверхмощную вакуумную бомбу ОДАБ-9000. К своим сообщениям они активно крепили видео мощного взрыва и действительно адского пламени.

Это подхватили и некоторые популярные украинские паблики и даже СМИ. В итоге в сети возникла определенная паника и в очередной раз начали распространяться призывы глубже погрузиться в "помиральную яму". Однако вскоре сами же россияне опровергли фейк об ОДАБ-9000, а вслед за ним все подробно объяснили в ОТГ "Харьков". 24 Канал рассказывает, что известно о бомбе ОДАБ-9000 и действительно ли она существует.

Читайте также В ВСУ ответили, атаковали ли Волчанск авиабомбами ОДАБ-9000

Что за бомбу россияне сбросили на Волчанск

Оказалось, что бомба действительно была, но не ОДАБ-9000, а ее меньшая сестра – термобарическая бомба "ОДАБ-1500", также очень опасная, однако совсем не уникальная.

После того как информационный вакуум был заполнен и оказалось, что паниковать рано, остался вопрос – а что же это за ОДАБ-9000 и способны ли россияне применить этот снаряд против Украины.

Оперативное сообщение ОТГ "Харьков" о якобы применении оккупантами ОДАБ-9000:

Российские Z-военкоры часто называют этот снаряд "Кузькиным отцом", отдавая должное скандально известной речи Хрущева в стенах ООН, когда советский лидер не додумался ни до чего лучшего, как бить собственным ботинком по трибуне и обещать показать миру "Кузькину мать".

Цивилизованный мир, не знаком с этой русской идиомой, был шокирован и превратил слова российского генсека в мем, с тех пор советские ядерные ракеты и бомбы неофициально получили соответствующий нейминг.

Другой вариант наименования ОДАБ-9000 – "отец всех бомб", это уже дань уважения американскому снаряду GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast или MOAB. Последнюю аббревиатуру полушутя расшифровывают именно как Mother Of All Bombs.

Мощность бомбы – 11 тонн в тротиловом эквиваленте, радиус поражения – около 140 метров, частичные разрушения происходят на расстоянии до 1,5 километра от эпицентра.

Как видим, американский аналог проигрывает ОДАБ-9000. Правда, MOAB американцы использовали в боевых условиях, а россияне гордятся лишь тем, что написано в Википедии.

Что такое ОДАБ-9000

ОДАБ-9000 или Объемно-детонирующая авиационная бомба весом 9 000 килограммов – довольно известное творение россиян и популярный инструмент информационной войны. Этот снаряд считают самым мощным неядерным боеприпасом в мире, а его заявленная мощность определяется в 44 000 килограммов в тротиловом эквиваленте.

Много ли это? Очень, потому что весь фестиваль огня на российском складе боеприпасов в Торопце равнялся, по оценкам экспертов, 200 000 килограммов, то есть был примерно лишь в 5 раз мощнее. Напомним, взрыв вызвал землетрясение в 2,8 балла, а взрывная волна распространилась на 300 километров.

Но есть одно но. ОДАБ-9000 – экспериментальный боеприпас, который только единственный раз в далеком 2007 году испытали на полигоне.



Первое и последнее применение ОДАБ-9000 / Коллаж Defence Express

Тогда кадры с испытаний новой вакуумной бомбы разлетелись по всей России и с ОДАБ-9000 начали стремительно лепить очередной "аналоговнет".

Могли ли россияне сбросить ОДАБ-9000 на Волчанск

С тех пор о нем долго ничего не слышно и не видно. Эксперты сейчас вообще предполагают, что ОДАБ-9000 – это фантом, которого не существует в реальности.

Однако, даже если бы он существовал, его применение в условиях современной войны вызывает большие вопросы. Ведь снаряд имеет очень большой вес – 9 000 килограммов (на это намекает цифровой индекс в названии), а это означает, что обычный штурмовик, который является носителем российских КАБов, с этим снарядом не справится. На такое способны только большие бомбардировщики Ту-160, Ту-95, Ту-22М3.

Но, чтобы сбросить ОДАБ-9000, они должны подлететь прямо к месту бомбардировки и открыть себя ПВО противника и его авиации. Эта ситуация делает для пилотов применение ОДАБ-9000 билетом в один конец. Это, кстати, еще одно доказательство того, что никакого ОДАБ-9000 на Волчанск не сбрасывали.

Для применения этого боеприпаса нужен соответствующий носитель, которым теоретически может быть, например, стратегический бомбардировщик Ту-160, однако перемещение таких самолетов не было зафиксировано. Был использован боеприпас меньшего веса и мощности, взрыв которого пропагандисты использовали для создания "эффектной" картинки",

– представитель оперативно-тактической группировки "Харьков", полковник Виталий Саранцев.

Также некоторое время российские пропагандисты грезили еще одним потенциальным носителем ОДАБ-9000 – самолетом Ту-16, также известным как "Барсук". Этот старый самолет сбрасывал во время войны в Афганистане на тамошние горы ФАБ-9000, поэтому легко мог поднять и ОДАБ того же веса, но есть одна проблема – сейчас этих самолетов у Путина просто нет. Самолеты типа Ту-16 были сняты с вооружения еще в 1990-х и давно порезаны на металл.



Бомбардировщик Ту-16 и ФАБ-9000 в музейной экспозиции / Иллюстративное фото росСМИ

Но некоторые продолжают верить в "аналоговнетную" бомбу. Так, главный российский "космит" Дмитрий Рогозин в 2023 году предлагал решить проблему носителя за счет ракеты 50-метровой и 3000-тонной ракеты "Союз". Бомбу он предлагал крепить как боеголовку, однако его фантазии развеялись вместе с молекулами алкоголя в его организме.



РН "Союз-2" с ФАБ-9000, пропорции сохранены / Иллюстрация росСМИ

Сами же россияне, которые отошли от информационного похмелья, пишут, что это могла быть ОДАБ-1500 или старенькая ФАБ-3000, детальный анализ видео применения снаряда позволяет разглядеть у снаряда "крылышки", то есть УМПК (Универсальный модуль планирования и коррекции).

Об этом подробнее читайте здесь 3-тонные "царь-бомбы" ФАБ-3000, которыми Россия бьет по Украине: как с ними бороться и в чем угроза

Носителями этих мощных снарядов являются Су-34. Эти самолеты являются довольно частыми гостями в прифронтовой зоне и остаются большой проблемой для ВСУ.

Напомним, что Украина до сих пор не решила проблему российских КАБов, которые стали главным оружием продвижения оккупантов. Именно благодаря массовому применению этих снарядов у России до сих пор есть успехи на фронте.