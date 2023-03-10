1,5-тонная управляемая бомба УПАБ-1500В России: можно ли ее сбить и каким областям грозит

С начала 2023 год Россия в войне против Украины начала использовать новый тип оружия – управляемые планирующие бомбы УПАБ-1500В. Опасны они тем, что оккупанты могут применять их не заходя в наше воздушное пространство.

По данным Defense Express, первое применение этого вида боеприпасов было зафиксировано несколько недель назад против одного из объектов на Черниговщине. На одном из обломков были остатки маркировки, соответствующей именно УПАБ-1500В. Что это за новое оружие и как ему противодействовать – читайте в материале 24 Канала.

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Что известно об УПАБ

Бомба называется УПАБ-1500В (индекс К029Б). Число 1500 – это вес в килограммах, остальное – сокращение от "Управляемая планирующая авиационная бомба".

Применяется в составе комплексов вооружения самолетов фронтовой авиации (Су-34 и другие). Авиационные бомбы такого типа могут привести к более ужасным разрушениям, чем ракеты, ведь имеют большую боевую часть. Также боеприпас УПАБ-1500В может быть даже точнее российских ракет.

УПАБ-1500В имеет Х-образные крылья в средней части корпуса, а также стабилизирующие хвостовые ребра как в X-образной конфигурации, так и в форме планки с ограниченным треугольником. К задней кромке хвостового оперения подсоединены поверхности управления со щелевым цилиндром.



УПАБ-500В (индекс К08Б) / фото DE

Это новая разработка родом из России ( Россия – официально признанное в Украине и на уровне ЕС государство-террорист). Впервые разработка была продемонстрирована в 2019 году на Московском авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в экспортной версии.Разработчик боеприпаса – московское "ГНПП "Регион", входящее в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение". Руководитель – Игорь Крылов.

Экспортный вариант УПАБ-1500 / фото Рособоронэкспорт

В 2019 году боеприпас прошел испытание и даже был поставлен на вооружение ВКС России. Также были получены первые экспортные заказы на 2020 год.

Технические характеристики УПАБ

Пока точных данных по боеприпасу УПАВ-1500В нет, есть только заявленные разработчиками характеристики экспортного варианта. Как обычно бывает у россиян, достоверность данных вызывает вопросы. Боевые действия в Украине развенчали уже немало российских "аналоговнетов".

Военный аналитик Александр Коваленко в комментарии 24 Каналу на этом аспекте сделал особое ударение.

Насколько они соответствуют действительности – это другой вопрос. Потому что за 2022 год мы уже видели, что много российской техники не отвечает характеристикам, заявленным в открытых источниках. Они значительно хуже,

– господин Коваленко подвергает сомнению заявленные российскими военными преступниками характеристики УПАБ.

Технические характеристики бомбы УПАБ-1500Б-Е

Система наведения: инерционно-спутниковая

Питание: от воздушного баллона

Источник электропитания бортовых систем: тепловая батарея

Длина: 5,05 метра

Диаметр: 0,4 метра

Полный вес: 1525 килограммов

Масса боевой части: 1010 килограммов (боевая часть – фугасная, броне- и бетонобойная)

Подрывник: контактный с тремя режимами задержки детонации

Максимальная дальность применения: до 50 километров (если очень повезет, эксперты чаще говорят о 40 километрах)

Высота применения: до 15 километров

Круговое возможное отклонение — 10 метров

Боевое применение УПАБ-1500В

Хотя враг хвастался своей царь-бомбой и раньше, первое подтвержденное боевое применение УПАБ-1500В было зафиксировано в феврале 2023 года. На месте бомбардировки были обнаружены остатки боеприпаса и маркировки. На следующий день информацию официально подтвердил пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат.

Речь идет о "разведке боем" – ВСУ не фиксируют массовое применение УПАБ-1500В россиянами. Сейчас это единичные эпизоды.

Россияне не имеют такой линии производства, чтобы произвести недавно появившиеся тысячи типов вооружения. Сегодня у них очень деградировавший и отсталый военно-промышленный комплекс, который не может обеспечивать те же масштабы производства, как во времена Второй мировой войны, когда потребовалось сотни танков ежедневно, снаряды, боеприпасы и т.д.

– Александр Коваленко о возможном количестве УПАБ-1500В у россиян.

УПАБ-1500В – очень дорогой боеприпас, а заявленные характеристики свидетельствуют о его высокой технологичности. В переводе на простой язык это означает, что внутри там электроника не российского производства. Таким образом, в условиях ужесточения санкций производство новых УПАБ-1500В станет сложным и достаточно дорогим квестом.

Как противодействовать УПАБ

Очевидно, что это грозное оружие. В то же время, для самих россиян его использование довольно проблемно ввиду обеспечение высокой дальности полета (для обеспечения эффекта планирования и дальности в 40 километров самолет должен подняться на высоту в 14 километров,фактически в стратосферу, для многих российских самолетов эта высота совпадает с их практическим потолком).Такие исходные данные –испытания и лотерея для старых российских самолетов,а также цель для обновленных украинских ПВО.

Учитывая небольшое количество и высокую цену производства, следует предположить, что УПАБ-1500В будет неприятным, но довольно редким явлением на фронте. Однако этот боеприпас может использоваться россиянами как оружие террора против прифронтовых городов.

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Сейчас у ВСУ нет возможностей для перехвата УПАБ-1500В.

Уничтожить эту бомбу, а это не крылатая ракета – практически невозможно. Следовательно, в этом есть реальная опасность. Бомба имеет большую мощность взрыва,

– отмечает Коваленко.

Едва ли не единственным эффективным вариантом противодействия является сбивание самолетов, являющихся носителями УПАБ. ВСУ уже так действуют и преуспевают.

Эксперты считают, что уничтоженный в начале марта украинской ПВО российский Су-34 в небе над малой родиной Януковича был именно носителем УПАБ-1500В. По крайней мере, это было бы логическим объяснением, почему истребитель решил покрасоваться в небе и сам сделал из себя мишень, хотя и находился далеко за линией фронта.

Ликвидация российского Су-34 с возможным грузом УПАБ-1500В в небе над Енакиево: смотрите видео

Сбитие над Енакиево пока остается для ВСУ уникальным успехом. Далеко не все наши системы ПВО имеют такую "длинную руку". Но ситуация может улучшиться с появлением в украинском войске систем PATRIOT, а также – натовских самолетов, прежде всего, F-16.

Самолеты более мобильны, они могут вылетать на перехват тех же бомбардировщиков, и ракетами с дальностью более 150 километров отгонять хотя бы те самолеты и не давать им возможности сбрасывать эти бомбы. Именно для этого нам нужны современные истребители. Потому что наши советские самолеты этого сделать не могут,

– Юрий Игнат в эфире национального телемарафона 5 марта 2023 объясняет, как Украина может противодействовать УПАБ-1500В.