Бомба возле участков и нехватка бюллетеней: курьезы на выборах в Германии 2021

Легендарная канцлер Ангела Меркель поощряла немцев поддержать ее преемника – Армина Лашета. Однако политик сразу допустил первую политическую ошибку, которая стала одним из курьезов на немецких выборах.

Лашет сразу на избирательном участке сложил бюллетень так, что все увидели, кому он отдал свой голос. Политик отдал голос себе самому.

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Лашет, несмотря на VIP-агитацию от Меркель, набрал худший за историю партии результат.

На избирательных участках – маскарад и минирование

Немцы традиционно отличаются нехваткой эмоций. Несмотря на это, новости с избирательных участков пестрят курьезами.

В Вуппертале в избирательный процесс "вмешалась" бомба времен Второй мировой войны. Кто-то принес ее прямо к месту голосования. Пришлось прервать голосование, пока обезвреживали боеприпас.

5 избирательных участков располагались в 500 метрах от места, куда подбросили снаряд.

Не обошлось без странностей и в столице Германии. Там закончились бюллетени на нескольких участках, а подвезти дополнительные едва смогли, ведь в то время длился марафон. Люди по несколько часов стояли в очередях, чтобы проголосовать.

В некоторых регионах избиратели пришли на участки, как на праздник. Баварцы по случаю "праздника выборов" надели нечто похожее на ледерхозен. Речь идет о национальном местном наряде – кожаные штаны и шапки с помпонами.



Традиционная немецкий одежду / Фото Claude Truong-Ngoc

Женщина-трансгендер в парламенте

Партии-победители наперегонки обещают немцам новый старт. Немцы явно ждут обновления, каким бы оно ни было. В новый Бундестаг прошла даже женщина-трансгендер Тесса Гансерер от Союза 90 / Зеленые.

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И соцопросы, и результаты выборов подтверждают запрос на обновление. Так называемая эпоха Меркель кончилась. По канцлеру, если верить данным, не будут скучать 40% немцев.

Какой будет новая эпоха? Теперь это всецело зависит от совершенно новых лидеров.

Избиратели не знали кому отдать голос

Выборы продемонстрировали, что немцы голосуют не только головой, но и сердцем. Почти 40% избирателей до последнего не знали, за кого отдадут голос, и определились только после дебатов. Именно лидер социал-демократов Олаф Шольц произвел наибольшее впечатление.

Мы реализуем все, что обсуждали во время избирательной кампании. Также организуем и сформируем для этого весомую политическую аргументацию. Олаф Шольц Кандидат от Социал-демократической партии Германии

Подстрекательницей на немецких выборах стала шведская экоактивистка Грета Тунберг. Именно ее пригласили "зеленые".

Мы не должны сдаваться. Мы хотим и требуем перемен. Мы – перемены!

– сказала Тунберг.

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