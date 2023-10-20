Из-за истерии движения Сил обороны, – Гуменюк об активизации бомбардировок на Херсонщине
В Херсонской области в последнее время активизировались вражеские бомбардировки. Это все – из-за истерии движения Сил обороны.
Враг понимает, что ему прижигает на разных направлениях фронта. Об этом сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
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Почему активизировались вражеские бомбардировки на Херсонщине
По словам Гуменюк, российские оккупанты раскрутили истерию в информационном пространстве о том, что очень опасаются продвижения Сил обороны на Херсонском направлении.
Захватчики понимают, что им давно прижигает Запорожское направление, а также Восточное.
Теперь у них истерия херсонская. Ибо даже главный террорист мира об этом объявил в своей речи. О том, что Херсонское направление ему тоже досаждает,
– отметила Гуменюк.
Враг активизировал сброс авиабомб по Украине
Недавно Наталья Гуменюк рассказала, что на сегодняшний день враг чувствует преимущество в воздухе. Оккупанты активизировали использование авиабомб. Основная масса приходится на Херсонщину и в направлении острова Змеиный.
По словам спикера ОК "Юг", предпочтение враг отдает ночному времени и это в очередной раз подтверждает террористичность этих атак, когда люди спят.